Endelig duket for comeback

Det meste av vinteren har gått med for å komme seg tilbake i en normal treningshverdag etter skade, men nå er det endelig duket for at Viljar Vevatne (28) kan snøre på seg fotballsko og ta på drakten i kamp igjen.

– Planen er å gi ham 45 minutter mot EIK, sier trener Morten Jensen til RA.

Viking avtalte treningskampen på SR-Bank Arena på vei hjem fra treningsleiren i Portugal. Grunnen er ganske enkel.

– Den beste treningen er i kamp. Nå vil flest mulig også spilt opp mot 90 minutter med to kamper denne uken. I Algarve var det mange som fikk 45 og 60 minutter i kampene, sier Jensen.

To ganske jevne lag

Unntakene er i stor grad i de to plassene hvor konkurransen akkurat nå er minst. Markus Solbakken har vært nødt til å spille det meste sentralt på midtbanen. Det samme har vært tilfellet for høyreback Herman Haugen.

Jensen varsler også at denne ukens oppgjør mot EIK og Bryne på tirsdag og torsdag ikke vil medføre at Viking skal toppe noe lag. Samtidig blir det ikke noe rent «B-lag» i noen av kampene.

– Viking 2 har også kamp mot Madla. Planen er at vi mikser litt slik at det blir to relativt jevne mannskap. Det blir flere etablerte A-lagsspillere i aksjon i begge kampene.

I den siste kampen i Portugal stilte Viking relativt reduserte grunnet skader og fødsel på hjemmebane hos kaptein Zlatko Tripic. Det er dessuten noen spillere som fortsatt er et lite stykke unna. Sondre Auklend anslo selv at det nok går 3–4 uker før han er tilbake i full trening etter sin operasjon. Sondre Bjørshol er det mer usikkert rundt ifølge Halvard Øen Grova. Her skal man bruke tiden som behøves etter inngrep.

Yazbek rett til Marbella

Gianni Stensness var også på skadelisten i Portugal, mens David Brekalo havnet der til siste kamp etter en overtråkk mot Halmstad. Det førte til at junioren Jone Berg måtte debutere fra start mot Brøndbø fredag.

– Men Brekalo spiller nok i en av kampene denne uken, sier Jensen.

Når det kommer til nykommer Patrick Yazbek (20) fra Sydney slutter han seg først til Viking neste uke.

– Han skal unnagjøre et lokaloppgjør der nede først. Så kommer han direkte til Marbella, sier Jensen.

Spilleren har blitt benket etter at han signerte for ny klubb. Treneren mener det er ganske naturlig.

Etter det RA kjenner til er det likevel ikke helt risikofritt med tanke på Viking at han fortsatt er tilgjengelig for kamper i A-league. Det finnes ingen klausuler om at avtalen kan heves om Yazbek skulle bli skadet. Her tenker Viking uansett langsiktig.

