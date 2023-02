– Mer enn en vanlig treningskamp

Algarve — Viking og Brøndby spiller fredag mer eller mindre det som er en finale i The Atlantic Cup på den gigantiske EM-arenaen i Faro. Med tre tidligere Viking-profiler hos danskene blir det selvsagt noe ut over det vanlige.

– Dette snakker vi tidligere Viking-spillere i Brøndby selvsagt også om. Dette er ikke noen vanlig treningskamp for oss heller, sier Heggheim til RA.

Ankelen var på størrelse med en tennisball. Jeg er nok et par uker unna å kunne trene. — Henrik Heggheim

Dessverre blir det kun Joe Bell og Sebastian Sebulonsen som er aktuelle for spill.

– Jeg spiller ikke ettersom jeg måtte gå av med skade rett før pause mot Halmstad. Ankelen var på størrelse med en tennisball. Jeg er nok et par uker unna å kunne trene, sier Heggheim.

Dårlig timing

Timingen var selvsagt alt annet enn bra med ny trener. Heggheim var helt ute i kulden i høst, men har fått spille etter at storklubben skiftet til den tidligere danske U21-landslagssjefen.

– Det er fryktelig dårlig timing med tanke på at sesongen starter igjen om ti dager og at det er ny trener. Jeg er ikke ute lenge, men irriterende likevel.

Heggheim beskriver situasjonen sin som lysere enn i høst, men han vil ikke bli sittende på en benk i København til evig tid.

– Det er ny trener og et nytt sett øyne nå. Alle oss tre med fortid i Viking har gjort det OK i oppkjøringen. Nå handler det om å spille seg inn på laget. Så er det vanskelig å si nøyaktig hvordan det ligger an, sier Heggheim.

Eiganes-karen følger selvsagt meget godt med på sine gamle venner fortsatt. Samtidig er han selvsagt mest opptatt av å dra opp Brøndby fra den fryktelige 10.-plassen på tabellen akkurat nå.

– Det er ikke bra med 10. plass her. Samtidig er det jevnt. Vinner vi et par kamper er vi på 4 plass. Det er selvsagt skuffende at vi ligger hvor vi gjør. Nå har vi fem kamper på å komme oss inn blant de seks beste slik vi havner i «Mesterskabsspillet».

Den danske sesongen deles nemlig i to i den siste tredelen av sesongen.

Hva så med veien videre for Heggheim?

– Jeg trives godt og det er en fin gruppe. Men så er du jo her for å spille fotball. Trivselen går selvsagt litt mer opp om du gjør det. Jeg har ikke satt meg noen deadline, men bør nok ha litt flere kamper nå i vår, slår han fast.

Gleder seg

Også Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim bekrefter at fredagens kamp er en snakkis innad hos de mørkeblå med de åpenbare koblingene. Det viktigste er likevel å vinne. Viking tar gjerne med seg en tittel hjem. Seier kan også gi tabelltopp blant de totalt ti lagene som deltar.

– Vi går for å vinne kampen. Så vet vi at dersom ikke Brøndby er på høyde med FCK så er de ikke så langt ifra. Det er ikke så lenge siden de vant ligaen. Det er mange gode spillere der, sier Lunde Aarsheim – og fortsetter:

– At det er tre mann med fortid her i Brøndby gir en fin inngang og ramme før kampen. Det blir sikkert kjekt for alle parter å møte hverandre igjen.

God stemning i Algarve for Bjarte Lunde Aarsheim (venstre) og resten av Viking-gjengen. (Espen Iversen)

Hvilket lag Viking stiller med er fortsatt usikkert. Kampen mot FCK er ikke langt unna, Zlatko Tripic er reist hjem og det er litt smårusk i spill.

– Vi har ikke tatt ut laget og må se litt på det før kamp, avslutter «Batty».

