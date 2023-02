Sporting Lisboa-spiss har ankommet Viking-leiren

Algarve — Den norske midtspissen Nicolai Skoglund (20) har kontrakt med den portugisiske storklubben og spiller i det daglige for U23-laget til Sporting Lisboa. Den 187 centimeter høye spissen fra Vinterbro dro til Portugal og akademiet til Sporting allerede i 2017, men A-lagsdebuten har latt vente på seg. Her har også skader spilt inn.

Kontrakten til spissen går ut til sommeren og torsdag dukket han opp på spillerhotellet til Viking. Sportssjef Erik Nevland bekrefter til RA at han selvsagt er der av en grunn.

– Han er på besøk for å vise seg litt for oss og bli litt kjent de neste dagene, sier Nevland til RA.

Det tar rundt to og en halv time å kjøre fra Lisboa til Algarve. Dermed var muligheten for å få til noe god nå. Viking skal spille mot Brøndby fredag, men Skoglund vil uansett få med to eller tre økter.

Viking solgte nylig Daniel Karlsbakk for nesten 30 millioner til Heerenveen og har full utlendingskvote. Skal han erstattes er det av en nordmann. I det bildet passer Skoglund perfekt.

Skoglund har de siste årene trent ganske fast med superstjernene på A-laget til Sporting noen dager i uken. Kamparenaen har likevel vært for B-laget - som også spiller i ligasystemet i Portugal.

– Det er primært U23 det går i, men hver uke er forskjellig. Som oftest trener jeg en del med A-laget, men enn så lenge er det bare kamper med U23. Og hver dag før kamp trener man med det laget man skal spille med. I det siste har jeg trent minst en gang i uka med A-laget, sa Skoglund i en sak Eurosport publiserte i fjor sommer.

Angriperen har over 20 aldersbestemte landskamper for Norge og har faktisk aldri spilt A-lagsfotball i hjemlandet.

Skoglund skal trene med Viking i dag klokken 12.00 norsk tid og RA kommer tilbake med mer.

Saken oppdateres …

[ Dramaet som endte i pur lykke for Tripic ]