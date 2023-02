Derfor ser Diop ut som en helt ny spiller

Algarve — Den 188 centimeter høye midtstopperen fra Thiès i Senegal smiler bredt under palmene på hotell Vale d’Oliveiras i Algarve. Solen har akkurat tittet fram etter et regnskyll. Det er ikke helt ulikt hans egen første opplevelse av å være Viking-spiller.

Da han endte opp i Viking i løpet av de siste sekundene av sommervinduet i 2022 i stedet for å signere for den franske Ligue 1-klubben Lorient, var forventningen deretter. Dette var en mann med fire landskamper for en stor nasjon. En skolert spiller som Viking betalte godt for, men som egentlig hørte til på en høyere hylle. Her hadde man hatt en dose hell med seg.

Prestasjonene på banen ga likevel ikke helt det samme inntrykket. Stopperen var usikker og upresis. Man kunne se konturene av noe, men her var det en vei å gå.

Denne veien er nå i ferd med å bli gått opp. Ganske så raskt også. Både mot Halmstad og storklubben FC København har han vært bunnsolid i spann med David Brekalo. Nå er det stadig mer tydelig å se hvorfor Viking kastet seg rundt. Det handler også om måten laget framstår på.

– Det er en stor forskjell. Nå spiller vi sammen som et lag. Det flyter enkelt. Alle har det bra og alle prøver å bli litt bedre for hver dag som går, sier Diop til RA.

Forelsket i soneforsvar

Da han kom fra Hassania Agadir hadde han mest spilt som en av tre stoppere i 3-5-2. I så måte burde det kanskje fungert bedre også i et Viking som sverget til samme formasjon. Det gjorde det ikke.

– Jeg synes det er lettere å spille i en firer. Å skyve forsvaret til over til sidene for å følge spillet er mye vanskeligere med tre bak. Du kan i større grad benytte deg av backene. Så synes jeg faktisk det er enklere å spille i soneforsvar enn å mannsmarkere, sier Diop.

Djibril Diop (Espen Iversen)

En ting er det fotballfaglige. En annen ting er språk og nye omgivelser. Selv om han er en godt skolert herre, som hadde engelsk på menyen i oppveksten, hadde han ikke praktisert språket mye. Morsmålet er fransk og i starten ga det utfordringer. Nå flyter det langt bedre.

– Jeg prøver, men alt er ikke like lett. Det er ord jeg fortsatt ikke forstår, men det kommer seg stadig.

I Afrika har vi sol og varme stort sett hver dag. I Stavanger regner det jo bare. Det er helt galskap hvor mye det regner! — Djibril Diop

En ting som er et savn, men som sannsynligvis kan hjelpe på språket, er at «samboer» Maï Traore er lånt ut til belgisk fotball. Da dreies mye over på engelsk naturlig – i stedet for å snakke utelukkende morsmålet med spissen.

– Jeg savner Maï veldig, men han behøvde spilletid. Dette er fotball. Da muligheten kom opp sa jeg til ham at han burde hoppe på det. Forhåpentligvis er det jo også bare for seks måneder. Så er det jo noen andre jeg kan snakke fransk med. Yann-Erik de Lanlay er jo flytende, mens Arild Østbø også prøver seg. Kevin Kabran og Shayne Pattynama kan også litt, sier han.

– Det er galskap

Det største savnet er uansett av mer klimatisk art. Stavanger er definitivt ikke verken Senegal eller Marokko. Overgangen fra Afrika til i oljehovedstaden i Norge har vært stor.

– I Afrika har vi sol og varme stort sett hver dag. I Stavanger regner det jo bare. Det er helt galskap hvor mye det regner! Jeg skal innrømme at jeg savner solen. Sånn sett er det fint å være her i Portugal nå, erkjenner han.

En annen faktor som har bidratt til oppturen til Diop de siste kampene er at partnerskapet med David Brekalo har modnet. Han fullroser den slovenske landslagsmannen.

– Det er veldig lett å spille med David. Han kommuniserer mye og han kommuniserer godt på banen. Han er både en god person og en god spiller. Det er lett å se for alle.

Summen av det hele gir selvsagt noe av det viktigste en fotballspiller kan få.

– Selvtillit. Jeg merker at jeg har mer av det nå. Når du kommer til en ny klubb og et nytt land er det ikke lett. Det tar ofte litt tid samme hvem du er. Nå merker jeg i mye større grad at ting flyter på banen. Jeg spiller på instinkt igjen, sier en smilende Viking-stopper.

Trener Bjarte Lunde Aarsheim merker også forvandlingen godt.

– Det har vært bra fra den kanten nå. Akkurat det passer også fint ettersom Gianni Stensness har karantene i første seriekamp etter rødt kort i avslutningen i fjor, sier «Batty».

Han er samtidig ikke overrasket over oppturen som nå har kommet for Diop.

– Vi visste hele tiden at han er en god spiller, men ting tar tid. Nytt land, nytt språk, nye lagkamerater. Det er ikke enkelt. Samtidig er han jo en fysisk kraftpakke med en ramme av fart og spenst. En smart fotballspiller også, sier treneren.

