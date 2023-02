Dramaet som endte i pur lykke for Tripic

Algarve — Vikings stjernespiller ventet nemlig på å bli pappa for første gang. Ettersom treningsleiren i Algarve var fire uker unna termin tok han sjansen på å reise sørover.

Samtidig var planen å stå over den neste treningsleiren i Marbella om to uker for å kunne være med på fødsel.

Natt til onsdag endret planene seg fort – som de ofte har en tendens til å gjøre med barn. Vannet gikk.

Problemet var bare at pappa var på andre siden av Europa.

Da var gode råd dyre. Bokstavelig talt.

– Det gikk veldig fort ja. Jeg fikk beskjed midt på natten. Så måtte jeg skaffe meg en flybillett hjem og en taxi til Lisboa, forteller Tripic til RA.

Den nærmeste flyplassen i Algarve er for øvrig i Faro. Hovedstaden Lisboa er en over to timer lang kjøretur unna, men der er det langt bedre flyforbindelser.

At Tripic reagerte lynraskt bar til slutt frukter. Selve fødselen drøyde nemlig litt.

– Hele reisen hjem tok 14 timer, men jeg rakk til slutt å være med på fødselen. Den sykeste opplevelsen, stråler den nybakte pappaen.

Selv om barnet kom fire uker før tiden står alt bra til med både mor og barn.

– Alt er veldig fint. Sånt kan skje noen ganger. Det ble en gutt, forteller Tripic.

Dermed er det ikke bare starten på Eliteserien i 2023 Vikings største profil nå må forberede seg på. Bleieskift og søvnløse netter blir definitivt også en del av hverdagen i tiden som kommer for en svært glad, lettet og lykkelig Zlatko Tripic.

Viking spilte forresten 0–0 mot FC København i Algarve onsdag kveld, men vant etter straffesparkkonkurranse. I fraværet av kapteinen spilte unge Edvin Austbø en svært god kamp mot det danske storlaget.

