Sjekk hvem som dukket opp på Viking-trening

Den tidligere hovedtreneren til de mørkeblå har trent Östersund, Notts County og Forest Green Rovers etter at han fikk sparken i Viking i forbindelse med nedrykket i 2017. Nå står han uten jobb.

– Jeg er her sammen med noen bekjente. Agenter og speidere. Ettersom jeg er ledig nå tenkte jeg hvorfor ikke da de lurte på om jeg ville være med nedover, sier Burchnall.

Stor gjensynsglede

Gjensynsgleden med Viking-gjengen var selvsagt stor. Det er fortsatt noen spillere igjen fra tiden da han var i klubben. Engelskmannens assistenttrener er nå også hovedtrener i form av Bjarte Lunde Aarsheim.

Da Burchnall nylig fikk sparken i League One handlet det mye om et skifte av sportsdirektør.

– Han som var der da jeg ble ansatt hadde dratt videre til Portsmouth. Da blir det ofte slik at de nye vil ha inn sine folk. Forest Green Rovers er en liten klubb og har aldri før vært på dette nivået. Vi var bare tre poeng unna sikker plass, sier han.

Burchnall peker på at det tredje nivået i England er knalltøft.

– Du har store klubber som Sheffield Wednesday og Portsmouth der. De har budsjetter på et helt annet nivå enn de minste.

Leicester-karen forteller at han fortsatt har svært gode minner fra tiden i Stavanger – selv om han følte at han ble kastet litt under bussen på slutten. Familien stortrivdes og han følger fortsatt meget nøye med på hva som skjer i Viking.

[ De Lanlay legger lokket på ]

Planer om å endre vei

– Hvordan ser framtiden din ut nå?

– Jeg tror faktisk at jeg vil tilbake på feltet som assistent og vil bort fra å være manager. Det er det jeg trives aller best med. Da slipper jeg også mye av politikken.

Etter å ledet klubber i nesten 200 kamper på toppnivå har han nemlig gjort seg opp noen tanker. Han erkjenner også at han nok noen ganger har hoppet på jobber han kanskje ikke burde sagt ja til med de forutsetningene som lå der.

– Nå vil jeg tilbake til feltet. Utvikle spillere. Det er kanskje det jeg er aller best på og som jeg trives aller best med, sier Burchnall til RA.

Han ser fram til å se Viking mot FC København på tirsdag, men allerede onsdag reiser han tilbake til Cambridge i England – hvor familien har base nå.

[ Slik endrer pengene Vikings vei videre ]