De Lanlay legger lokket på

Algarve — Solen skinner på hvite fotballegger i Algarve. Varmegradene krever lett bekledning. På den strøkne gressmatten på Estadio Bela Vista i Lagoa er det trening for å få den første kampen i Atlantic Cup ut av beina.

Yann-Erik de Lanlay er blant spillerne som koser seg i solen. Vaulen-karen har all grunn til å være fornøyd med tingenes tilstand. Skadene har, bank i bordet, holdt seg så godt som borte en periode. Formen er fin. Viking virker også å være på bedringens vei som lag etter en katastrofal siste halvdel av 2022. 2–0 over Halmstad fredag forsterket det inntrykket.

Selv om han har hatt sine utfordringer med muskulaturen i noen år, og blir 31 i mai, stortrives fortsatt «Yanni» med livet som fotballproff. Han er den første til å innrømme at han er privilegert som fortsatt får leve dette livet.

Samtidig er det ikke nødvendigvis sikkert at muligheten for å gjøre det videre i Viking vil være til stede etter 2023. Kontrakten til den unge veteranen går ut. De Lanlay, som sammen med Arild Østbø er den eneste med seriedebut tilbake i 2010, kan havne i skvisen.

Når RA utfordrer ham på veien videre er han klar på at han ønsker å spille videre. Gjerne lenge også.

– Jeg koser meg på trening. Dette er fortsatt det kjekkeste jeg vet, slår han fast – og fortsetter:

– Vi har en ganske ung tropp i Viking nå. Jeg er voksen med mine 30 år, men det er ikke gammelt i fotballsammenheng. Da jeg var ung var det flere spillere mellom 30 og 35 i troppen, minner han om.

Legger på lokket

– Har du begynt å prate med Viking om veien videre og mulighetene for en ny kontrakt?

– Jeg er der at jeg ønsker at det der skal bli mellom meg og klubben.

Å grave videre på om en godt etablert mann, med nyinnkjøpt hus og tvillinger på hjemmebane, er villig til å flytte på seg for å spille videre er nytteløst.

Det er fortsatt driv i Yann-Erik de Lanlay. Morten Jensen mener han vil styrke laget hos samtlige klubber i Eliteserien om han er i form og skadefri. (Espen Iversen)

De Lanlay vet selvsagt at folk vil lure med hans lange og gode historikk i klubben. Likevel ber han om respekt for at han ikke orker å kommentere hypoteser og eventualiteter. Det ønsker han kun å ha en intern dialog med klubben på. Han legger kort og godt lokk på og avstår fra å svare på spørsmål rundt det.

Klubben har likevel vært litt mer åpne. Sportssjef Erik Nevland signaliserte nylig overfor RA at de ville avvente avgjørelser rundt framtiden til de mer etablerte spillerne med kontrakt som går ut i år. Foruten de Lanlay gjelder det også Kristoffer Løkberg, Shayne Pattynama og Kevin Kabran.

[ Slik endrer pengene Vikings vei videre ]

Treneren stiller krav

Trener Morten Jensen levner heller ikke noen tvil om at de Lanlay er i en situasjon hvor han faktisk må bevise noe.

– Han er på utgående avtale og da må man selvsagt vise seg fram, sier Jensen.

Likevel handler det nok mest om å få det ut. Alle vet hvor god de Lanlay er frisk og i form.

– Da vil han styrke laget hos de alle fleste klubbene i Eliteserien, slår treneren fast.

Men hvor på banen er det han skal vise igjen? I mange år var han en fryktet ving, men i fjor høst viste han faktisk meget godt igjen som sittende midtbanespiller i noen av kampene. Det virker likevel ikke å ligge i kortene nå. Ei heller den sentrale rollen.

– Jeg tror nok det er som indreløper jeg først og fremst konkurrerer. Så er jeg selvsagt tilgjengelig der klubben ønsker, sier de Lanlay.

Morten Jensen bekrefter at det er som indreløper han først og fremst vil bli vurdert. Det er det som er rollen. Spilleren selv er faktisk glad for at det pekes ut en rolle. Å være potet kan gi mer spilletid, men det er langt fra sikkert at det bidrar til å få ut det beste hos en spiller.

– Det å ha en fast posisjon, og kunne opparbeide seg trygghet i en rolle, betyr mye. Det er faktiske viktigere enn mange tror enten du er 18 år eller 35 år, sier de Lanlay.

Akkurat det med klare roller og spillestil er også noe spillertroppen etterlyste etter forrige sesong. Nå mener den unge veteranen fra Vaulen at ting er i ferd med å se mye bedre ut.

– En ting er gode resultater i treningskamper, men prestasjonene er viktigere. Det har vært bra enten det er snakk om jobben på feltet eller i gymmen med Halvard Øen Grova, avslutter de Lanlay.

[ Tryggheten tilbake i Viking ]