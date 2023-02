Tryggheten tilbake i Viking

Algarve — Viking fikk en pangstart med ledelse allerede etter fire minutter. I et pent angrep fikk nyinnkjøpte Jost Urbancic virkelig vist seg fram direkte med et perfekt innlegg til Niklas Sandberg. Høyrekanten skjøt en kontrollert volley med bredsiden i lengste hjørnet.

– Ballen kom litt ned med snø på. Jeg tenkte kun på god kontakt. Det var deilig å se den gå inn, sier Sandberg til RA.

Han gledet seg også på debutant Urbancic sine vegne. Målgivende etter bare noen minutter smakte åpenbart for sloveneren. Sandberg klarte likevel ikke dy seg. Han måtte sende et lite stikk.

– Urabancic må prestere nå som jeg spilte så godt på venstre back sist. Han har vært litt nervøs og har spurt om jeg har spilt i posisjonen før på trening. Svaret mitt var at jeg har mange års erfaring, sier en glisende Sandberg – og fortsetter:

– Jeg har beroliget ham med at han ikke trenger å bekymre seg.

Tryggheten tilbake

Lura-karen mener Viking med hell kan bli enda litt mer presise i kontringene, men her spilte også banen noe inn.

– Men det viktige er at vi så ut som et lag i høyt press slik at vi fikk bruddene. Halmstad fikk temposjokk og begynte å ta ned tempo og drøye etter ti minutter allerede.

For etter to store sjanser for Viking måtte svenskene ta grep. De var heldige med at Zlatko Tripic ikke økte til 2–0 ganske tidlig i omgangen. Etter det roet det seg med sjansene for Viking fram mot pause – samtidig som det nyopprykkede laget fra Sverige ikke kom til noe som helst.

Sandberg mener uansett at man nå ser noe som er meget viktig for fortsettelsen totalt sett etter den svake sesongen i fjor:

– Vi spiller med en annen trygghet. Er offensive i hodene. Nå vet vi hvor vi har hverandre igjen.

Kremmerhus fra Svendsen

Etter hvilen gjorde Viking fire skifter ved pause – i tillegg til at Lars Erik Sødal kom inn etter 67 minutter. De mørkeblå fikk sin tredje store sjanse da Nicholas D’Agostino nydelig spilte fri Sander Svendsen alene med keeper etter 68 minutter. Dessverre misbrukte han muligheten.

Etter drøye 75 minutter skapte Viking sin fjerde gode sjanse, men innbytter Simen Kvia-Egeskog traff en motspiller med avslutningen.

Selv om Halmstad kom litt mer med mot slutten hadde Viking grei kontroll. Det var fullt fortjent da Sander Svendsen la på til 2–0 med et nydelig frispark på overtid.

---

FAKTA

Fotball, The Atlantic Cup

Halmstad – Viking 0–2 (0–1)

Estadio Municipal de Albufeira, 50 tilskuere

Mål: 0–1 Niklas Sandberg (4), Sander Svendsen (90).

Halmstad (4-4-2): Malkolm Säfquist – Thomas Boakye, Andreas Johansson, Gabriel Wallentin, Phil Ofosu-Ayeh – Joel Allansson, Kazper Karlsson (Pontus Carlsson i 25 min.), Jonathan Svedberg, Erik Ahlstrand (Villiam Granath i 63 min.) – Alexander Johansson (Naeem Nohammed i 25 min.), Viktor Granath.

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Herman Haugen (Jakob Hansen i 6 min.), David Brekalo, Djibril Diop, Jost Urbancic (Shayne Pattynama i 45 min.) – Kristoffer Løkberg (Yann-Erik de Lanlay i 45 min.), Markus Solbakken (Lars Erik Sødal i 27 min.), Harald Nilsen Tangen (Simen Kvia-Egeskog i 17 min.) – Niklas Sandberg (Sander Svendsen i 45 min.), Kevin Kabran (Nicholas D’Agostino i 45 min.), Zlatko Tripic (Edvin Austbø i 17 min.).

Dommer: Flavio Lima, Portugal

Gule kort: Phil Ofusu-Ayeh, Villiam Granath, Kazper Karlsson, Halmstad.

---