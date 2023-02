Slik endrer pengene Vikings vei videre

Algarve — Sol, vindstille og opp mot 20 grader. Daglig leder Eirik Bjørnø ankom sent torsdag kveld treningsleiren i Portugal og hotell Vale d’ Oliveiras. Da han tok seg litt tid til RA fredag morgen var smilet så definitivt på plass. Store summer er på vei inn. Nye spillere er signerte til fornuftige rammer. Butikken går bra. Men hva betyr egentlig 30–40 millioner ekstra inn på konto?

– Dette gir ro og trygghet inn i et spennende og utfordrende år. Viking er en klubb som alltid budsjetterer med spillersalg og som har det som en viktig del av driften. Det å få det på plass såpass tidlig som nå er bra. I tillegg gir dette rom til å tenke mer langsiktig. Både i form av nye spillerinvesteringer og andre ting. Det er betryggende og fint, sier Bjørnø.

Summene som kommer inn via Daniel Karlsbakk, Veton Berisha og Julian Ryerson er langt over normalt budsjett for salg, men kan Viking la være å selge spillere i noen år nå?

– Nå får vi mulighet til å tenke mer langsiktig. Vi kan styre logistikken i større grad enn å tenke ett og ett vindu. Å kunne tenke ett og to år fram er noe disse midlene gir mulighet til, men også de siste årenes salg har styrket økonomien. Vi har klart å skape gode fundamenter for framtiden. Så skal vi samtidig være offensive nå. Vi skal ikke legge oss bakpå for å slappe av. Det er heller ikke den rette inngangen. Det er viktig for oss. Så er det fascinerende, og det sier jeg med litt glimt i øyet, budsjettene er ikke lagt. Det skjer først om et par måneder. Det er klart at dette gir oss rom til å tenke litt på ny.

Må bruke momentum

Bjørnø peker på at Viking måtte selge noen også i 2023, men det kom tidlig og med større omfang enn hva som behøvdes.

– Nå må vi bruke det momentumet vi får på flere områder.

– Seks av de sju store salgene siden 2020, som har generert rundt 125 millioner, var lokale spillere. Seks av sju var unge og seks av sju kom nærmest til Viking gratis. Sier ikke det noe av hva man egentlig har lykkes best med her? Det er ikke nødvendigvis videreforedling av innkjøpte spillere?

– Nei. Og her er det nesten ren netto. Vi har ikke stor investeringskostnad i forkant. Litt forsvinner alltid, men vi tar i realiteten bare gevinsten. Det er et moment, men det er også en stor glede å kunne utvikle lokale spillere – denne gangen sammen med Bryne som har ansvaret for store deler av Daniel Karlsbakks reise. Vi spisset det bare såpass at han ble attraktiv for utlandet. Det er noe hele rogalandsfotballen drar nytte av. Det er en kjekk utvikling og det må vi fortsette med, sier Bjørnø – og fortetter:

– Dette viser at den utviklingen vi startet på akademiet for seks-sju år siden nå virkelig begynner å bære frukter.

– Det er det Eirik Henningsen sa om at å utvikle unge lokale og regionale spillere er veien tilbake til toppen for Viking som funker?

– Ja. Det skal vi fortsette med. Så ser vi på konkurransesituasjonen at det er noen klubber som har fryktelig mye penger. Det endrer forutsetningene litt for oss andre. Vi må være smarte på overgangsmarkedet og gjøre gode innkjøp fra utlandet. Men det må være en kombinasjon. Det er viktig. Vi må ikke miste plass for at typer som Edvin Austbø skal kunne utvikle seg videre, sier Bjørnø.

Vil ikke henge med i galoppen

– På kort sikt gjør det som har skjedd Viking litt bedre rustet til å delta i pengegaloppen, eller skal man se litt bort fra det?

– Jeg tror vi skal være oss selv. Skape de rammene vi kan under de forutsetningene vi har. Så vil dette bedre forutsetningene litt. Det er veldig gledelig, men vi skal ikke miste hodet av den grunn. Vi skal være offensive, men det var vi alt før salgene med tanke på 2023. Dette gir mer ro rundt det. Vi skal bruke en del av disse midlene til å forsterke oss på ulike områder i klubben. Kanskje kommer en spiller til, kanskje er det andre ting i klubben vi ønsker å styrke – om det er på anlegg eller andre ansettelser.

– Vil det dryppe mer på lokalfotballen i noen form?

– Ja. Det er klart at dess mer penger det er i omløp i Viking så vil det dryppe. Vi ser viktigheten av klubbene rundt oss. Både for å skape gode nok fotballspillere til å kunne få dem inn i vårt akademi, men også for å skape engasjement. Så tror jeg først og fremst at vi skal rette blikket mot å skape gode rammer for både de unge spillerne våre og A-laget vårt, avslutter Bjørnø.

