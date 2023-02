Endelig slippes nykommeren løs

Algarve — Venstrebacken, som ble kjøpt fra NK Gorica i Slovenia i romjulen, fikk en lårskade under treningsleiren i Spania og har ikke kunnet trene som han har ønsket. Debuten måtte også vente. Nå er Vikings nye «duracell-kanin» klar for å slippes løs.

– Jeg starter nok mot Halmstad. Det er alltid spesielt å debutere for en ny klubb. Man vil selvsagt vise seg fra sin beste side. Gjøre et skikkelig godt førsteinntrykk, sier Urbancic til RA.

Det var ikke vanskelig å se at smilet satt løst da Urbancic hadde fått beskjeden om at han skulle spille. Det handlet ikke bare om gode forhold og nydelig vær i den lille byen Lagoa i Algarve.

Jeg vil gjerne få fram den beste versjonen av meg selv allerede i debuten. — Jost Urbancic

– Hva er det som blir viktig for deg i den første kampen i mørkeblått?

– Selvsagt ønsker jeg å følge de taktiske beskjedene jeg får av trenerne, men jeg vil gjerne få fram den beste versjonen av meg selv også, sier backen.

Glad for all hjelpen

Trener Bjarte Lunde Aarsheim gleder seg også til å få sett backen i kampsituasjon for første gang med nye lagkamerater.

– Vi forventer å se at han viser hva han kan og forventer mye energi. Han er en O2-kraftpakke. Vi tror han kan bli et offensivt våpen for oss. Når han nå får debuten er håpet at han vise at han vil rett inn på laget, sier treneren.

Selv om Urbancic nå har fått litt tid i Stavanger erkjenner han at han ikke er blitt spesielt godt kjent med sine nye omgivelser ennå. Litt fordi Viking har reist mye, men også av en åpenbar grunn.

– Hele dagene går med til trening og når jeg er ferdig er det stort sett blitt mørkt. Da er det ikke så mye å se, gliser han.

Viking trente torsdag inne på Bela Vista-stadion i Lagoa i Algarve. Bjarte Lunde Aarsheim var svært godt fornøyd med både vær, forhold og omgivelser. (Espen Iversen)

Backen er uansett veldig glad over måten han er blitt tatt imot. Det hjelper selvsagt veldig å ha landsmannen David Brekalo til hjelp og en kaptein i Zlatko Tripic som også snakker språket.

– Selv om det går greit med engelsk er det alltid noen ord og småting som er lettere å få med seg på eget språk. Jeg er veldig glad for at jeg har de to, sier Urbancic.

Lunde Aarsheim og Morten Jensen har denne vinteren vært tydelige på at de ikke skal rullere like mye på laget som i fjor. Alt nå topper man mer eller mindre laget – selv om tre kamper på en uke gjør at de ikke kan la alle spille 90 minutter i Portugal.

Tøff konkurranse i noen posisjoner

Da RA utfordrer treneren på hvor mange posisjoner som i realiteten det fortsatt er kamp om, erkjenner han at det ikke er altfor mange. Indreløperposisjonen har mange alternativer og er nok ikke helt spikret. Harald Nilsen Tangen virker dessuten å ha hevet seg veldig i år. Høyre ving er det nok også litt usikkert om. Samt den venstre backen.

– Harald har vært veldig god så langt. Nå gjelder det bare for ham å holde det oppe over tid.

Viking starter fort med følgende lag mot Halmstad i Albufeira fredag: Patrick Gunnarsson – Herman Haugen, Djibril Diop, David Brekalo, Jost Urbancic – Harald Nilsen Tangen, Markus Solbakken, Kristoffer Løkberg – Niklas Sandberg, Kevin Kabran, Zlatko Tripic.

Trener Bjarte Lunde Aarsheim erkjenner at kunnskapen om Halmstad ikke er den største.

– Vi vet at de ofte spiller med en diamant på midten, er nyopprykkede og at de har en veldig god spiss. Og så er vel Magnus Svensson derfra, avslutter Lunde Aarsheim.

Viking har også noen skader å ta hensyn til i Portugal. Torsdag trente ikke Gianni Stensness. Han er uaktuell til kampen mot Halmstad grunnet kjenning i en legg.

– Vi venter med ham til han er helt klar, sier fysisk trener og medisinsk ansvarlig Halvard Øen Grova.

På den positive siden er Viljar Vevatne og Sondre Auklend nå i fin framgang. Førstnevnte nærmer seg å kunne være med alle andre i vanlig fotballtrening. Auklend ser stadig friskere ut, selv om han nok er noen uker unna etter sin operasjon.

En det går litt tregere med er Sondre Bjørshol. Backen restituerer seg også etter inngrep.

– Det går litt sent der. Han må først av alt komme i gang med løping igjen. Så tar det en måned og to.

– Er seriestart i fare?

– Det er vanskelig å slå fast. Her jobber vi ikke i stor grad med noe tidsmål, men et mål om at han skal virke, sier Øen Grova.

