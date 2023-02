Dette sier treneren om Yazbek

Algarve — Som RA skrev mandag var sportssjef Erik Nevland ganske sikker på at det ville går i orden med en overgang for midtbanespilleren Patrik Yazbek.

Aftenbladet var først ute med å melde at overgangen er i boks torsdag, men også RA sitter på opplysninger om at han blir presentert innen kort tid.

Spilleren har åtte U23-landskamper for Australia og står med elleve kamper og to målgivende i A-League denne sesongen.

Så er det fortsatt litt i det blå om de kan fly nykjøpet fra Sydney FC inn allerede i løpet av denne turen.

Ekstremkvaliteter

Uansett vil Viking få inn nok en spiller med ekstremkvaliteter når det kommer til press og forflytning. Venstreback Jost Urbancic beskrives som et «O2-monster» av trener Bjarte Lunde Aarsheim, men også Yazbek får malt et bilde av seg som en spiller med uvanlig høy frekvens.

Legger du på spissen Nicholas D’Agostino betyr det tre mann med ekstreme kvaliteter i kapasiteten inn i troppen. Det er selvsagt ikke tilfeldig.

Bjarte Lunde Aarsheim erkjenner at de vil være mye bedre rustet til å gjennomføre det presspillet klubben ønsker.

– Vi kan selvsagt ikke stå høyt hele tiden, men det hjelper å ha flere slike spillere, sier Lunde Aarsheim.

Mye mer konkurranse

Konkurransen det skaper er heller ikke å fornekte. Viking har en ganske stor stall, men i noen av rollene er ikke duellen om en plass på laget like skarp.

Det er også naturlig at flere av de yngre spillerne nå leies ut.

Med Patrick Yazbek inn betyr det også en seriøs konkurrent både for indreløperne og Markus Solbakken.

– Det blir mye konkurranse om plassene med Yazbek også inn her. Også han en kraftpakke på O2-opptak. Han kan bekle begge de to rollene på midtbanen. I utgangspunktet ser vi ham for oss som indreløper, men han har også vist seg som et veldig godt alternativ som sekser, sier trener Bjarte Lunde Aarsheim.

