Storkanoner i Portugal: Frykter ikke for selvtilliten

Halmstad (fredag), FC København (tirsdag neste uke) og Brøndby (fredag neste uke) står på menyen for de mørkeblå. De to danske gigantklubbene tilhører tradisjonelt den absolutte indrefileten i skandinavisk fotball, mens svenske Halmstad rykket opp fra Superettan i Sverige i 2022 – og representer en litt enklere motstander.

Det som uansett er sikkert er at dette blir noe annet rent sportslig enn et svekket Sandnes Ulf (4-1-seier) som Viking møtte sist.

Det er perfekt å møte så god motstand som mulig. Vi møtte jo også Bodø/Glimt i Spania på turen sist. — Bjarte Lunde Aarsheim

For et Viking, som slet voldsomt i siste del av 2022, skulle en kanskje tro at det var noen fallgruver forbundet med å møte de største kanonene allerede nå. At det kanskje var smartere å bygge opp selvtilliten igjen mot litt svakere motstand innledningsvis. Trener Bjarte Lunde Aarsheim frykter likevel ikke for en stall med svekket selvtillit.

– Nei. Vi tenker ikke sånn, men heller at det er perfekt å møte så god motstand som mulig. Vi møtte jo også Bodø/Glimt i Spania på turen sist, sier Lunde Aarsheim – og fortsetter:

– Det er også veldig fint at vi får en del kamper mot utenlandske motstandere. Når vi senere reiser til Marbella og Spania (20. februar) står det mer tradisjonell norsk motstand fra Eliteserien på menyen i LSK og Strømsgodset. I tillegg til Jerv fra OBOS-ligaen.

Viking har tidligere signalisert at de kommer til å toppe laget på et ganske tidlig stadium i oppkjøringen.

The Atlantic Cup

Kampene Viking nå skal spille i Algarve i Portugal er en del av The Atlantic Cup. Dette er en oppkjøringsturnering for lag med pause i sesongen på dette tidspunktet. I årets utgave deltar Viking, FCK, Brøndby, Halmstad, Brentford B, FC Midtjylland, Elfsborg, Lyngby, AIK og Ulsan Hyundai.

Turneringen ble startet i 2011 av den gamle svenske stjernen Stefan Schwartz og tidligere Millwall-keeper Brian Horne som et tilbud i stedet for ordinære treningskamper. Det er første gang Viking deltar.

– Dette blir mer eller mindre en ren kampleir for oss med kun én daglig økt de dagene vi ikke spiller kamp. De som ikke får så mye spilletid får selvsagt ekstra trening. For dem blir det mer vanlig treningsleir, sier Lunde Aarsheim.

Viking skal spille sine kamper på tre forskjellige arenaer. Laget har base på den relativ lille Bela Vista-stadion (1730 seter) i Lagoa. Her skal de også møte FC København. Laget skal spille mot Halmstad på Estadio Municipal (3500 seter) en halvtime unna i badebyen Albufeira.

Viking møter Brøndby her på mektige Estadio Algarve. Her er det norske kvinnelandslaget og Ada Stolsmo Hegerberg i aksjon samme plass for noen år siden. (Vegard Wivestad Grøtt/NTB)

Når Viking får gjensyn med Henrik Heggheim, Sebastian Sebulonsen og Joe Bell i Brøndby blir likevel omgivelsene noe mer mektige. Den kampen går på mektige Estádio Algarve i Faro (30.000 seter). Arenaen ble bygget til EM i 2004, men benyttes ikke mer av noen lag fast nå.

Kanskje comeback av Vevatne

Skadesituasjonen hos Viking ser ganske grei ut før turneringen i Portugal. Ifølge Lunde Aarsheim er det ingen nye på listen og klubben har signalisert at de ønsker å ta med Vidars Jakob Hansen (17) for å bli enda bedre kjent. Han imponerte på prøvespill forrige uke og fikk også spille litt mot Ulf.

Turneringen vil nok også gi debuten for Jost Urbancic. Han trente for fullt mandag.

– Vi regner med å få sett ham i aksjon i Portugal, bekrefter trener Lunde Aarsheim.

En av de langtidsskadde spillerne kan også så smått begynne å jobbe med ball der nede.

– Vi håper det blir muligheter for at Viljar Vevatne kan trene litt fotball igjen der nede, avslutter Viking-treneren.

Viking har for øvrig valgt å dra på tre lengre treningsleirer i utlandet og spiller totalt sju oppkjøringskamper utenfor Norges grenser. Dette handler om skyhøye kostnader om de må slå på undervarmen på stadion samt at banedekket skal skiftes.

