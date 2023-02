På plass i Portugal: Løkberg advarer mot å miste retning

Algarve — De mørkeblå har sett ut som et lag som er på rett vei igjen i treningskampene mot Bodø/Glimt og Sandnes Ulf. 4-3-3-formasjonen er tilbake, laget er mer gjenkjennelige og smilene har blitt stadig sterkere.

Samtidig er motstanden i Portugal de neste dagene av et kaliber som gjør at Viking skal få testet seg. Halmstad, FCK og Brøndby venter under det som er en kampleir.

– Ville det vært en fordel å ha møtt nyopprykkede Halmstad fra Sverige som kampen i midten i stedet?

– Det kan fort være stor forskjell i kvalitet på disse lagene, men det kan være forskjell på motivasjonen også, sier Løkberg til RA – og fortsetter:

– Det er godt motstand som kommer og de danske lagene er nok i en litt tydeligere siste fase før alvoret begynner. Det blir spennende å se hvor vi står. Så håper jeg vi kan fortsette å se at vi holder oss til delmålene og det vi jobber med – selv om motstanden er god og vi blir presset.

Slipper opp

Løkberg og Viking har vært veldig tydelige på å snakke om prestasjoner og ikke resultater de siste årene. Er prestasjonene og planen der vil alt annet komme som en konsekvens. Det forsvant kanskje litt mot slutten av fjoråret. Nå virker det å være strammet opp igjen.

Løkberg mener også at Viking bør være enda bedre rustet nå enn i de to første kampene i år.

– Dette er mer en ren kampleir. Vi hadde trent tungt før de to første kampene, men nå vil vi slippe opp mer. Det er de tre kampene som er de viktigste øktene våre her nede – selv om vi selvsagt skal trene god utenom også, sier Løkberg.

Ikke diskutert bruk av Karlsbakk-penger

Sportssjef Erik Nevland var også med laget ned til Portugal – bare et døgn etter at han gjennomførte tidenes største salg i klubben.

– Etter et halvår hvor du har vært den største skurken i Stavanger – er det litt godt å få forhandlet fram et rekordsalg som fansen applauderer i stedet?

– Nei. Jeg kjenner ikke på slike ting. Det er en del av gamet. Vi kan ikke leve det på den måten, men må ta valgene som til enhver tid er best for Viking. Det er også mange faktorer vi ikke kan styre, minner Nevland om.

Sportssjefen forteller at det foreløpig ikke er blitt dype diskusjoner om hvordan de nesten 30 millionene for Daniel Karlsbakk skal disponeres. Det peker han også på at i større grad er Eirik Bjørnøs bord.

NB! Viking forhandler fortsatt om de siste detaljene for å få kjøpt fri australske Patrick Yazbek fra Sydney. Der regner Nevland med at det vil bli enighet.

[ KOMMENTAR: Likhetstrekkene som neppe er tilfeldige ]