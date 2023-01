Viking-talenter til Island

Midtstopper Kristoffer Forgaard Paulsen lånes ut til islandske den islandske klubben KA fra Akureyri. 19-åringen fikk ny kontrakt med Viking i vinter, og skal etter det RA erfarer til Island for å utvikle seg videre.

Kampen om spilletid i Viking er tøff for midtstopperen, ettersom A-lagsstallen allerede innehar spillere som David Brekalo, Gianni Stensness og Djibril Diop.

Med på reisen til Island får Forgaard Paulsen med seg Ingimar Torbjørnsson Støle fra Vikings akademi. Han skal også spille for KA.

Forgaard Paulsens opprinnelige kontrakt med Viking skulle gå ut sommeren 2023, men i januar fikk han ny A-lagskontrakt ut sesongen 2025. Det samme gjorde også det offensive talentet Edvin Austbø, mens Magnus Rugland Ree fikk fireårskontrakt og Jesper Fiksdal toårskontrakt.

19-åringen Forgaard Paulsen fikk A-lagsdebuten allerede da Bjarne Berntsen var hovedtrener i Jåttåvågen. Han debuterte i november 2020 mot Start, og fikk den neste kampen i Eliteserien i desember 2021. Gjennom 2022 var det et år preget av skader, men midtstopperen fikk likevel med seg to cupkamper for A-laget.

Han er ikke den eneste aktive toppidrettsutøveren i familien. Søskenbarnet Thomas Berg-Paulsen spiller for Stavanger Oilers og det norske ishockeylandslaget. Selv har Forgaard Paulsen spilt for både G15-, G16- og G18-landslaget i fotball.

