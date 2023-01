Karlsbakk selges for rekordsum

Stavanger — Bryne-gutten Daniel Karlsbakk (19) er solgt fra Viking til Heerenveen for det som blir de mørkeblås overgangsrekord.

– Vi er fornøyd med avtalen, så får vi bare håpe det går gjennom, sier Vikings sportssjef Erik Nevland til RA.

Det var den nederlandske avisen Leeuwarder Courant som først meldte at klubbene er enige om 19-åringens overgang.

Etter det RA kjenner til har overgangen en ramme på rundt 30 millioner kroner. Av denne summen skal Bryne ha utdanningskompensasjon, men sportssjefen er tilfreds med det Viking sitter igjen med.

– Det er alltid noen avtaler, men her er det ikke så mye. Det er litt utdanningskompensasjon, men det er en god deal for oss, sier Nevland.

Pengefordeling for Karlsbakk

RA hadde for to uker siden artikkelen «Slik er fotballens ekstrautbetalinger organisert». Der kom det fram at det er ganske store summer.

– Regnestykket er i Norge er at du alltid får 10.000 euro for hvert år tilbrakt i klubben når spilleren er mellom 12 og 15 år. For årene mellom 16 og 21 vil det variere fra 90.000 euro og 120.000 euro per sesong, sa Vikings økonomisjef Markus Grass.

Dermed er det et sted rundt tre millioner kroner som går videre i utdanningskompensasjon til Bryne.

– Endrer overgangen de sportslige rammene umiddelbart?

– Vi har gode rammer i utgangspunktet, så vi jobber bare på. Det er en del av driften vår, og slik det jobbes, sier Nevland.

For sesongen har Viking budsjettert med spillersalg for 20 millioner kroner. Noen uventede midler kom inn da Julian Ryerson ble solgt. Nå er budsjettet allerede overgått.

Det er likevel ikke noe Nevland velger å legge for mye i.

– Vi er mer opptatt av å gjøre de rette salgene på rett tidspunkt, så er det om å gjøre å ha et best mulig lag klart til vi begynner 12. mars. Der føler vi at vi er i god rute, sier han.

Erstatter til Viking?

I dette tilfellet har ikke Viking vært desperate etter å selge, og valgte å ha is i magen. Det førte til at høye bud ble avslått, og kraftigere motbud sendt i retur.

Nevland ser ikke på det som et sjansespill.

– Vi har på en måte følt at vi har vært komfortable hele tiden, så jeg vil ikke si det var et sjansespill. Daniel kunne fint spilt i Viking gjennom vårsesongen, men da vi fikk en sum vi var tilfredse med valgte vi å gå for det, sier han.

– Skal dere jakte en erstatter nå, eller har dere allerede regnet med at Karlsbakk kom til å forsvinne?

– Vi kommer til å ha litt is i magen nå, og har to måneder igjen av overgangsvinduet. Vi er i utgangspunktet godt fornøyde med troppen vi har, og er i markedet for å se hva som dukker opp. Men vi kommer ikke til å hente bare for å hente, sier Nevland.

Viking har allerede hentet spissen Nicholas D’Agostino fra Australia. Han ankom litt over en uke før Karlsbakks overgang, og debuterte med scoring mot Sandnes Ulf.

Han er nå på vei til Nederland for å gjennomføre den medisinske testen og sluttføre avtalen.

