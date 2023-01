Mot rekord: Viking skal ha fått nytt gigantbud på Karlsbakk

Nyheten om et bud fra Nederland sprakk via Nettavisen mandag morgen. De meldte om et bud godt i overkant av 15 millioner kroner.

Erik Nevland bekreftet senere på dagen til RA at et stort bud på Karlsbakk var avslått. Samtidig hadde de forespeilet hva som krevdes for å få løs stortalentet.

Mandag kveld meldte Aftenbladet at et nytt og kraftig forbedret bud hadde tikket inn i Jåttåvågen. Nå skal det dreie seg om rundt 25 millioner kroner i kontanter, med bonuser som drar avtalen opp mot 30 millioner.

Etter det RA kjenner til er ikke avtalen i boks ennå, men kilder i Nederland forteller at Heerenveen nå er ganske sikre på at de vil få til overgangsavtale både for Karlsbakk og Vålerengas Osame Sahraoui. I forhold til Karlsbakk skal det kun være justeringer rundt videresalgsprosenten det hele står på.

Det er salget av spissen Amin Sarr til Lyon for godt over 100 millioner som gjør det mulig for Heerenveen å tråkke ekstra til for å sikre seg de to norske talentene.

Ingen i Viking-ledelsen har svart på RAs henvendelser mandag kveld.

Spilleren selv fortalte tidligere mandag at han var åpen for å flytte på seg dersom alle parter var fornøyde.

– Jeg er ferdig med skolen og står fritt til å gjøre hva jeg vil. Så tenker jeg at det er kjekt med en så konkret interesse fra en såpass stor klubb som Heerenveen. Nederland minner jo også litt om Jæren. Det er ganske flatt, sa Karlsbakk til RA.

Det internasjonale overgangsvinduet stenger natt til onsdag.

