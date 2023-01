Bud på Viking-spiss

Stavanger — Nettavisen melder at Herenveen har lagt inn et bud som er i overkant av 15 millioner kroner for den storvokste spissen med fortid i Bryne. Han har en avtale som løper ut neste sesong med de mørkeblå.

Viking skal ha avslått det innledende budet, men samtidig kommet med et motkrav til den nederlandske klubben.

Det er for øvrig ikke første gang at det er interesse for spissen fra Nederland. I fjor prøvde Erik Nevlands gamle klubb Groningen å kjøpe Viking-spissen.

Da den høyreiste og raske spissen kom til Viking før forrige sesong var hans kontrakt med jærklubben utløpt.

RA har fått bekreftet budet, og at det er i en størrelsesorden hvor det ligger an til å bli klubbrekord. Budet er likevel avslått.

Karlsbakk selv trente med Viking mandag formiddag.

Saken oppdateres...

[ Da'Agostino åpnet målkontoen ]