Tidligere Viking-trener mistet jobben

Forest Green Rovers ligger helt sist i engelske League One (nivå tre), og onsdag ble det klart at Ian Burchnall er ferdig i klubben.

Mannen som ledet Viking i nedrykksåret 2017 er ferdig med umiddelbar virkning. Det meldte klubben på nettsiden.

– Utfordringen var større enn jeg trodde da jeg kom. Jeg har lært mye. Overfor supporterne er jeg lei meg for at jeg ikke fikk det til å fungere, og at de ikke så det beste av laget mitt. Jeg håper laget snur seg for dem. De fortjener et lag i League One. Jeg takker spillerne, de rundt laget og alle i klubben for deres innsats, sier Burchnall i en presseuttalelse.

Etter tiden i Viking har han vært innom Ôstersund, Notts County og Forest Green Rovers.

[ Håper å få klar Yazbek før avreise ]