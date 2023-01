Håper å få klar Yazbeck før avreise

Stavanger — Viking jobber nå intenst med å få til en enighet rundt den australske midtbanespilleren Patrick Yazbeck (20) fra Sydney FC.

Klubben har kommet med et bud og det forhandles om en pris begge parter kan være fornøyde med.

– Det er dialog om Yazbeck, sier Nevland til RA.

– Er de viktig å få dette på plass for dere før dere reiser til Algarve?

– Det er selvsagt et håp om det. Vi får se hvor lang tid det tar.

– Med såpass mange kamper som nå komme mot god motstand er vel det også av betydning?

– Ja. Det er for så vidt viktig, men aller viktigst er at vi får spillerne vi vil ha. Så er tidsaspektet noe du må leve med, sier Nevland.

Det var Aftenbladet som først omtalte interessen for Yazbeck – som har U23-landskamper for Australia.

– Vil dere være fornøyde med stallen om dere får ham inn også?

– Da vil vi være veldig komfortable.

– Hva med en rendyrket høyreving?

– Vi er relativt godt fornøyde om vi får inn en midtbanespiller til, men vi får eventuelt se hva som kan løse seg i den posisjonen.

Klubben har tidligere i vinduet signert venstrebacken Jost Urbancic fra Slovenia og den australske spissen Nicholas D’Agostino.

Vinduet stenger

Natt til onsdag neste uke stenger for øvrig det internasjonale overgangsvinduet. Det betyr i klartekst at kommende tirsdag er siste dato de fleste store ligaene kan handle spillere inn – selv om det er noen unntak.

I fjor ble ikke dette noen spesielt god dag for Viking rent sportslig. Det var helt stille i dagene i forkant, men så begynte plutselig budene å tikke inn på svært viktige Joe Bell. Midtbanegeneralen presset så voldsomt på selv og det hele endte med at han ble solgt til danske Brøndby. Summen var god i en historisk målestokk for Viking. Likevel framstår den som lav i det brennhete markedet man ser i Skandinavia ett år senere.

Den mest attraktive av Vikings spillere er David Brekalo og han har det alt vært bud på fra MLS. Klubben har likevel vært glassklare på at det skal veldig mye penger til før de i det hele tatt går i dialog om et salg av ham.

På samme tid fortalte Brekalo selv i RA at han var åpen for å flytte til en større klubb nå i forbindelse med serieavslutningen i fjor.

– Knytter det seg litt i magen etter det som skjedde i fjor, Nevland?

– Nei, men det er alltid en spennende tid. Det har ikke kommet noen nye bud inn etter det på Brekalo tidlig i vinduet. Ikke noen andre heller, sier Nevland.

Han vet likevel godt at det kan skje ting.

– Det kan fort komme noe de neste dagene, men det er ingenting som tyder på det. Samtidig var det slik med Joe Bell også.

De mørkeblå skal spille fire kamper på kort tid nå. Først Sandnes Ulf fredag. Så står Halmstad, Brøndby og FC København på menyen når klubben reiser til Portugal og Algarve 1. februar.

[ Herman Haugen blir i Viking ut 2026 ]

Venter med reforhandlinger

Viking signerte for øvrig ny avtale ut 2026 med Herman Haugen på tirsdag. Han hadde en avtale som løp ut denne sesongen.

Det har også Shayne Pattynama, Kevin Kabran, Yann-Erik de Lanlay og Kristoffer Løkberg.

– Det er ingen andre som har fått tilbud nå. Vi avventer litt, sier Nevland.

På samme tid er tunge navn som David Brekalo og Gianni Stensness inne i sitt nest siste år. Brekalo har signalisert at han ikke ønsker å forlenge. Dermed tyder mye på et salg på et tidspunkt. Etter denne sesongen er kanskje det mest naturlige for Viking.

– Men Stensness har ikke antydet at han vil bort. Kan det være dere prøver å reforhandle der nå?

– Jeg kan selvsagt ikke utelukke at vi hører med Stensness om muligheten for det, men reforhandlinger må vi ta med spillerne. Ikke i media, sier Nevland.

[ Første Viking-økt: Har lagt D'Agostino-plan ]