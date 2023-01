Første Viking-økt: Har lagt D’Agostino-plan

Stavanger — Tirsdag fikk noen få skuelystne se storkjøpet til Viking i aksjon for første gang i en økt som besto av litt firkant (rondo), terping på oppspillsmønster og presspill uten mål, en kort avslutningsøvelse og spill på redusert bane med mål. Den siste biten fikk ikke nykommeren delta på. Jetlag spiller inn. Det gjør også faren for skader for en som ikke er vant med kunstgress. Spesielt når det er snakk om en dårlig kunstgressmatte som skal skiftes.

Et lite førsteinntrykk var det likevel mulig å danne seg. Man kunne lett se at dette var en spiller med høyt energinivå. I en kort avslutningsdel inne i boksen kom han til to avslutninger og scoret på den ene, men fikk i større grad vist kvalitetene som møtende spiss og tilrettelegger.

– Det er alltid en tilvenning i starten, men dette så fint ut. Han har energi. Så er det vanskelig å dra konklusjoner så raskt, men du kunne raskt se at han er god til å presse og skjære av vinkler i den ene øvelsen, sier trener Morten Jensen til RA.

– Det var ganske intenst. Her var det bra tempo selv om det bare er oppkjøring. Godt å komme i gang, sier D’Agostino selv til RA.

Spilte med Nani i Melbourne

Han erkjenner at det var uvant med kunstgress. Det er lenge siden sist han prøvde seg på underlaget.

– Jeg trenger litt tid på å venne meg til det, men tenker at det er greit at de skal skifte denne matten nå.

Selv om også spissen har problemer med å slå ting fast etter bare én økt har han sett såpass mye video av norsk fotball at han gjerne våger seg ut på å si litt om forskjellene på A-League og Eliteserien. «Down Under» finnes det noen store navn og veldig gode spillere. Samtidig tror han bunnen og bredden er bedre i Norge.

– Jeg er ganske sikker på at det er en presis analyse. Det er noen veldig gode spillere der. Selv spilte jeg med en mann som Nani i Melbourne. Her i Norge er tempoet mer oppjaget. Det er mer likt britisk fotball. Så er nivået nok også bedre teknisk her generelt sett, mener 24-åringen.

Må styre intensiteten

Trener Morten Jensen varsler at han nok kommer til å spille mot Sandnes Ulf på fredag. Høyst sannsynlig skjer det i en angrepstrio sammen med Zlatko Tripic og Sander Svendsen ut ifra det som ble terpet tirsdag. Selv om spilleren kommer rett fra sesong i Australia er det likevel ikke sånn at han vil kastes rett inn og spille nærmest alt for å bygge relasjoner umiddelbart. Viking må gjøre en avveining her.

Jensen peker på at D’Agostino vil få en fryktelig lang og sammenhengende sesong dersom de skal bruke ham hele tiden.

– Det blir litt likt som da Zlatko Tripic kom hjem fra Tyrkia. Vi må passe på litt for å unngå skader. Dette har fysisk trener Halvard Øen Grova grei erfaring med fra det tilfellet. Ingen skal uansett spille 90 minutter i alle kampene framover. I Algarve skal vi spille tre kamper på kort tid, peker Jensen på.

Han varsler at det legges en plan nå for hvordan D’Agostino skal få spilletid nok til å bygge relasjonene som behøves samtidig som kroppen spares såpass at han slipper skadene.

– Vi må styre intensiteten.

Lange oppkjøringer er for øvrig noe nykommeren er godt vant med.

– Jeg tror nesten de er enda lengre i Australia enn her. Fire og en halv måned.

Han er samtidig klar på at han klør etter å få sin debut mot Sandnes Ulf fredag. Spissen har enormt lyst til å vise seg fram for fansen i derbyet.

At maratonsesongen skal spille inn å formen hans er han faktisk ikke så redd for – så lenge han passer litt ekstra på kroppen.

– Det viktigste for å holde på formen tror jeg er å få spilt kamper og få scoret noen mål. Individuell form og selvtillit henger svært ofte sammen med et lag som fungerer kollektivt. Det har jeg lyst til å bidra til at skjer, avslutter D’Agostino – etter sin første økt i mørkeblått.

