Enighet om D’Agostino – konkurrent lånes ut

Det bekrefter sportssjef Erik Nevland til RA fredag.

– Vi har for så vidt vært enige med Melbourne Victory i noen dager. Så har det vært litt siste flikking på ting. Det er enighet med alle parter, men medisinsk test gjenstår. Så må kontraktene også signeres, sier Nevland.

Den australske landslagsspissen er nå på vei til Europa.

– Han har sjekket inn på flyet og lander i Stavanger lørdag ettermiddag, sier Nevland.

7–8 millioner kroner

Viking har lett etter ny spiss siden Veton Berisha ga beskjed om at han ville bort og har feilet i flere framstøt. Sist fikk de nei fra Lars-Jørgen Salvesen. Nå har de endelig fått sin nye toppspiss til 4-3-3 – om ikke noe helt spesielt skjer.

– Blir han en dyr mann?

– Det er dyrt med spisser, men vi er veldig fornøyde med avtalen, sier Nevland.

Han ønsker ikke å kommentere konkrete summer, men etter det RA erfarer ligger prisen på rundt 7–8 millioner kroner. Det vil også gi Viking godt med handlingsrom til å styrke andre deler av laget. Nevland skal ha fått grønt lys for å bruke opp mot 20 millioner i dette overgangsvinduet, men klubben må samtidig også selge i løpet av året.

D’Agostino har vært på blokken til Viking lenge. Det bekrefter Nevland.

– Dette er en spiss vi har hatt på listen vår i et års tid. Vi prøvde oss i sommer, men da hadde han en skade som gjorde at han ikke var tilgjengelig med en gang. Da falt det litt bort for oss. Da Salvesen-saken ikke gikk gjennom var han den vi hadde bestemt oss for å gå på i neste instans. Dette er vi fornøyde med. Det er en fysisk spiss. Bra fart, godt skudd og gode avslutningsferdigheter. Han er litt annerledes enn Salvesen. Kanskje litt mer lik Veton Berisha, sier Nevland.

Sportssjef Erik Nevland har endelig fått de rette svarende tikkende inn på sin mobil. (Espen Iversen)

– Er du lettet over at dette går i boks nå?

– Ja, men jeg har aldri vært i tvil om at det skulle ordne seg. Men det er prosesser som går. Det er alltid vanskelig å tilfredsstille det at du får det på plass med en gang.

Låner ut Traore

Nå som D’Agostino kommer inn dørene i Jåttåvågen kan det også bety at noen forsvinner ut. Mai Traore kan også bli solgt som følge av en låneavtale som nå inngås. Denne har en innbakt opsjon på kjøp. Dermed kan Viking potensielt tjene bra med penger på spilleren de betalte noen millioner for fra svensk fotball.

– Vi har gitt Maï tillatelse for å reise til Belgia for å sluttføre en utlånsavtale. Det dreier seg om en belgisk toppklubb. Med opsjon på kjøp, sier Nevland.

Klubben skal også gi en lokal spiller en sjanse neste uke. De inviterer med det største midtbanetalentet til naboklubben.

– Jakob Segadal Hansen (17) fra Vidar skal også trene med oss neste uke. Vi syns han er en spennende spiller, sier Nevland om Frode Hansens sønn.

Segadal Hansen var en åpenbaring sentralt på midten i 3. divisjon for Vidar forrige sesong. Selv om han bare var 16 år da han debuterte spilte han med en helt annen modenhet.

Klubben skal også ha inn flere mer etablerte forsterkninger, men det blir neppe klar helt ennå.

– Men vi jobber med andre ting også, bekrefter Erik Nevland.

