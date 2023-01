Viking tapte årets første treningskamp

Viking hadde på forhånd varslet at de skulle prøve å presse Bodø/Glimt litt mer i 4-3-3, men slik så det ikke ut før pause i Pinatar i Spania.

De helgule hadde ballen nesten konstant i starten og Viking slet med å spille av det velkjente presset til Kjetil Knutsens lag.

Etter sju minutter kom kampens første store sjanse da hjemvendte Fredrik Bjørkan fikk ballen på seks-sju meters hold etter at den spratt over Herman Haugen. Arild Østbø avverget scoring med en meget god redning.

Etter ni minutter fikk Viking det som i realiteten var lagets største sjanse i omgangen.

En lang crosser gikk over det meste og til Zlatko Tripic på bakre stolpe. Han prøvde seg med et skudd, men forsøket ble svakt. Kapteinen virket å få ballen for raskt på seg. Sannsynligvis hadde han langt bedre tid enn han trodde også.

Dobbeltsjanse

Glimt fortsatte å presse etter dette og nykommer Faris Pemi hadde en OK mulighet på hodet etter 12 minutter. Da spilte Glimt ut Viking i mellomrommet.

Etter 16 minutter hadde Viking en brukbar dobbeltsjanse etter en god ball fra Stensness. Skuddet til Zlatko Tripic ble blokkert, mens Julian Faye Lund reddet det påfølgende distanseforsøk til Markus Solbakken.

Etter dette roet presset til Glimt seg litt, men laget hadde klart mest ball.

Viking klarte i realiteten kun å etablere litt spill like før pause. Da fikk de også en OK mulighet etter kombinasjon mellom Shayne Pattynama og Harald Nilsen Tangen, men det hele rant ut i sanden med et skudd utenfor.

Straffespark avgjorde

Etter 49 minutter fikk Glimt en corner. Det endte med et skudd fra kloss hold som dommer mente traff Kevin Kabran i hånden – og dømte straffe.

Den satte Lasse Nordås høyt og over Gunnarsson oppe i hjørnet.

Like i etterkant var Viking også heldige ved to anledninger da Glimt sølte bort gode bruddmuligheter etter unødige balltap fra Djibril Diop.

Resten av kampen ble veldig oppstykket av enormt mange skifter. Det var få sjanser og det hele bar preg av at det var en treningskamp.

Viking fikk likevel en stor sjanse helt på tampen. Jesper Fiksdal tvang fram en god redning fra kloss hold fra Faye Lund etter 88 minutter. Mannen som imponerte for 2-laget i fjor var forresten frisk i minuttene han fikk da Daniel Karlsbakk fikk problemer med lysken.

---

FAKTA

Treningskamp, fotball

Viking-Bodø/Glimt 0–1 (0–0)

Pinatar Arena, Murcia Spania

Mål: 0–1 Lasse Nordås (50 str.)

Viking (4-3-3): Arild Østbø (Patrik Gunnarsson i 45 min.) – Herman Haugen (Ingimar Torbjørnsson Støle i 30 min.), Gianni Stensness (Djibril Diop i 45 min.), David Brekalo (Kristoffer Forgaard Paulsen i 30 min.), Shayne Pattynama (Niklas Sandberg i 30 min.) – Harald Nilsen Tangen (Simen Kvia-Egeskog i 30 min.), Markus Solbakken (Lars Erik Sødal i 30 min.), Yann-Erik de Lanlay (Kristoffer Løkberg i 45 min.) – Zlatko Tripic (Edvin Austbø i 45 min.), Kevin Kabran (Daniel Karlsbakk i 20 min. og Jesper Fiksdal i 10 min.), Sander Svendsen (Mai Traore i 45 min.).

Bodø/Glimt (4-3-3): Julian Faye Lunde – Japhet Sery Larsen, Brede Moe, Marius Lode, Fredrik Bjørkan – Hugo Vetlesen, Patrick Berg, Albert Grønbæk – Joel Mvuka, Pemi Faris, Sondre Sørli.

Benyttede innbyttere Glimt: Lasse Nordås, Morten Konradsen, Nino Zugelj, Lars Jørgen Salvesen, Odin Bjørtuft, Isak Amundsen, Adam Sørensen, Jeppe Kjær og Gilbert Komsoon.

Dommer: Dìaz Escudero, Spania

Gule kort: Zlatko Tripic og David Brekalo, Viking. Japhet Sery Larsen og Marius Lode, Bodø/Glimt.

---