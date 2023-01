Beintøff vei til NM-finale for Viking

Viking var ikke heldige da RBK kom opp av hatten i 4. runde - i et NM som for siste gang spilles over to sesonger. Laget var heller ikke heldige da kvartfinaler og semifinaler ble trukket. Høyst sannsynlig venter Bodø/Glimt på bortebane for vinneren av Viking og RBK. Viking tapte i fjor semifinalen på Aspmyra.

Oppsettet blir som følger:

Kvartfinaler: Ranheim/Bodø/Glimt – Viking/Rosenborg, Start/Tromsø – Sogndal/Lillestrøm, Skeid/Molde – Stabæk/Bryne, Brann/Haugesund – Sandefjord/Odd.

Semifinaler: Start/Tromsø/Sogndal/Lillestrøm – Ranheim/Bodø/Glimt/Viking/Rosenborg, Skeid/Molde/Stabæk/Bryne – Brann/Haugesund/Sandefjord/Odd.

Kvartfinalene spilles den tredje helgen i mars, mens semifinalene går 26. april. Selve cupfinalen på Ullevaal stadion spilles 20. mai.

4. runde i NM starter med Ranheim – Bodø/Glimt 5. mars. De øvrige kampene spilles 12. mars.

