Derfor mener Stensness at D’Agostino passer perfekt for Viking

Viking-stopperen kjenner selvsagt godt til spissen fra sitt eget hjemland. Han har spilt både med og mot ham.

– Jeg har spilt mot ham i A-league og har også spilt sammen med ham for landslaget. Så spilte vi kampen for «Socceroos» mot Saudi-Arabia i kvalifiseringen til VM i Qatar sammen, sier Stensness til RA.

Viking har slitt lenge med å lande spissen de behøver etter at Veton Berisha ble solgt fra Hammarby i fjor sommer. Klubben var innom flere navn, men endte til slutt med å kjøpe Sander Svendsen. Det ble ingen suksess sentralt på topp og i vinter ble snuten vendt mot Lars-Jørgen Salvesen.

Der var det enighet med Bodø/Glimt, men spilleren selv takket etter hvert nei til en overgang til Viking.

Håper å sluttføre i helgen

Etter det RA kjenner til skal det nå være enighet både om spillerens personlige avtale og med Melbourne Victory når det kommer til D’Agostino. Det eneste som mangler er medisinsk test, selve kontraktssigneringen i Stavanger og litt advokatmat før det er i boks. Viking håper å få dette på plass i løpet av helgen for å kunne ha spilleren i trening fra mandag.

RA får også opplyst fra kilder at spissen lenge har vært på Vikings radar. Faktisk ble det også gjort et framstøt mot D’Agostino i fjor sommer, men på grunn av kontraktslengde lot det seg ikke løse den gangen.

Gianni Stensness er helt åpen på at han tror det vil passe Viking svært godt om denne overgangen går i mål.

– En fantastisk spiller og en fin type. Dette bør passe perfekt for Viking, sier Stensness.

– Hva slags type spiller og spiss er han?

– Hardtarbeidende og ydmyk. Han kommer med masse energi og aggressivitet i spillet. Han er også veldig god teknisk, selvsikker og så liker han å skyte. Forresten skyter han like godt med begge bein.

– Det høres litt ut som at han ikke er helt ulik din gamle lagkamerat Veton Berisha?

– Han er faktisk ganske lik Veton i stilen, sier Stensness.

Trenerne har lenge etterlyst en spiss som er god nok i presset til å spille 4-3-3 på måten de ønsker. Det tror Stensness de vil få i D’Agostino.

Tokyo Olympics Soccer Nicholas D'Agostino i aksjon for Australias OL-landslag i 2021. (Andre Penner/AP)

– Jeg tror han passer veldig bra i forhold til å få tilbake presspillet vi hadde i 2021-sesongen. Han er veldig kondisjonssterk, jobber hardt og er god i presset. Så er han rask også, sier Vikings stopperbauta.

Det var Aftenbladet som først meldte at Viking var i sluttforhandlinger om et kjøp av spissen til Melbourne Victory på tirsdag.

Klart for årets første kamp

Viking spiller for øvrig sin første treningskamp for sesongen i Spania på stadion i Pinatar torsdag. Da er Bodø/Glimt motstander. Det blir selvsagt uten noen nykommere fra Australia, men Stensness gleder seg veldig til å komme i gang uansett.

På forhånd er det varslet at Viking skal rotere ganske mye på laget og at de ikke legger for mye i dette. Det handler først og fremst om trening.

– Vi vet det er en oppkjøringskamp og det er ikke så mye press i dette. Likevel har i alle fall jeg lyst til å gi Glimt noe ekstra å tygge på. Det har jeg hver gang vi møter dem, sier Stensness.

– Hvordan er formen etter mange og harde økter i Spania da?

– Vi har trent hardt, men har også fått tid til restitusjon her. Fysioene er med og vi har hatt muligheten for massasje og hvile. Så har vi vært nøye med mat og væske. Dette er også en fin plass å restituere på. Jeg føler meg i alle fall fin i beina, sier Stensness.

Trener Bjarte Lunde Aarsheim hadde ikke helt bestemt seg for lag da RA snakket med ham onsdag, men sier følgende:

– Vi tenker å dele opp i en omgang på hver. Kanskje spiller noen opp mot 60 minutter.

Treneren tipper at Glimt vil toppe laget litt mer til tross for at de har en enda bedre stall enn Viking.

Lunde Aarsheim, som har styrt laget alene etter at Morten Jensen måtte reise hjem av familiære årsaker, innrømmer at det selvsagt er litt ekstra med årets første kamp uansett.

– Det er en treningskamp, men mot et av Norges beste lag. Jeg håper vi får sett igjen litt av det vi har trent på her nede. Det blir en fysisk balløkt. Kamper er noe annet enn å trene. Kampen kommer kjapt på etter kun en uke med trening, men det er gøy også.

– Lettelse å se at det nå ser ut for å gå i orden med en spiss?

– Veldig positivt at det ser ut for å ordne seg.

– Hva kan du si om D’Agostino?

– Vi vet selvsagt ganske mye. Det er en spiller med mye energi, men det blir feil for meg å si så mye mer før overgangen er bekreftet, avslutter Lunde Aarsheim.

