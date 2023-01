Dette er spissen Viking vil ha

Tirsdag meldte Stavanger Aftenblad at de kjenner til at Viking er i sluttforhandlinger med spissen Nicholas D’Agostino. Australieren spiller for Melbourne Victory i hjemlandets toppliga.

24-åringen kommer fra Gold Coast i Queensland og har 13 mål på 38 kamper for Melbourne Victory. Klubbene er enige om en overgang, men det gjenstår fortsatt detaljer i spillerens kontrakt. Han må også gjennomføre medisinsk test før avtalen signeres.

Vikings sportssjef Erik Nevland har jaktet en erstatter for Veton Berisha siden han ble solgt til Hammarby i fjor sommer, men foreløpig ikke hatt suksess. Erstatteren han hentet, Sander Svendsen, viste seg å være venstrekant – en posisjon Viking allerede har mange alternativer i.

Gjennombruddet i spissjakten kom kort tid etter det ble kjent at Julian Ryerson selges til Borussia Dortmund. Overgangen vil etter det Stavanger Aftenblad kjenner til gi Viking et sted mellom fem og åtte millioner kroner.

[ Dette sier Nevland om spissjakten ]