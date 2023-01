Må selge i år også – har sagt nei til Brekalo-fremstøt

Etter at klubben rykket opp igjen til Eliteserien i 2018 har Viking styrket egenkapitalen vesentlig gjennom salg av spillere som Kristian Thorstvedt, Veton Berisha, Adrian Pereira, Henrik Heggheim, Joe Bell og Sebastian Sebulonsen. Samtlige av disse seks overgangene har hatt totalrammer på mellom 10 og 20 millioner kroner inn.

På samme tid har Viking ikke vært i nærheten av å svi av like store summer på å handle nye spillere selv.

I hele denne perioden har Viking budsjettert med årlige inntekter på mellom 10 og 15 millioner på salg.

I 2022 alene solgte Viking spillere for det som sannsynligvis er en sum på over 50 millioner kroner i Berisha, Bell og Sebulonsen. Det har gitt et hull sportslig. Etter det RA erfarer til har Erik Nevland og co. i år fått mandat til å bruke opp mot 20 millioner kroner på å styrke stallen.

Likevel kommer de ikke unna at noen helst skal selges også i løpet av året. Budsjettet er ikke vedtatt. Det gjøres normalt på siste styremøte før generalforsamlingen. Da vet klubben mer om hvordan overgangsvinduet og spillerlogistikken totalt vil se ut.

Eirik Bjørnø er klar på at det budsjetteres med salg i 2023 - tross at det ble solgt spillere for over 50 millioner i 2022. (Espen Iversen)

Daglig leder Eirik Bjørnø bekrefter til RA at det vil komme en post som heter spillersalg også i år.

– Spillersalg er en viktig del av den vanlige driften i Viking. Vi bruker penger på folk som jobber med spillerlogistikk og det brukes mye penger på akademiet. Salg må tas med for å få driften til å gå i hop, sier Bjørnø til RA.

Hva det budsjettallet ender på er selvsagt heller ikke spikret, men det er ikke unaturlig å anta at det blir relativt likt som de siste årene.

– Det taller varierer litt fra år til år ut ifra hvordan det ser ut i stallen. Vi har ikke konkludert. Det er et levende tall.

Høyere utgiftsnivå

– Hvorfor må dere ha salg i budsjettet også nå etter så store salg ut de foregående årene?

– Disse store salgene har gitt en nødvendig styrking av egenkapitalen vår. Samtidig har også klubben fått høyere utgiftsnivå, sier Bjørnø.

Lønnsnivået både i Viking og norsk fotball er på vei opp raskt med TV 2-penger inn i systemet og hardtsatsende klubber med suksess i Europa. Det koster stadig mer å være konkurransedyktig.

Da Vikings utgifter var skåret til beinet etter nedrykket var ikke klubben enormt langt fra å gå i null uten salg. Et slik nivå er det likevel nærmest umulig å være konkurransedyktig på. Utgiftene måtte opp. Da må også inntektene opp.

– Reiser og et mest mulig profesjonelt opplegg rundt laget koster også. Pengene til å betale for det må inn et sted, sier Bjørnø – og fortsetter:

– Det viktigste er at tallet for salg i budsjettet ikke blir for høyt. Selv i dårlige år må vi kunne tåle at det kanskje ikke blir et salg uten at vi går dunken.

Han minner også om at det ikke er sånn at Viking sitter igjen med hele summen av de overgangssummene mediene omtaler. Her er det både tidligere klubber og agenter som skal ha sitt – blant annet.

– Selger du en spiller for ti millioner vil 15–20 prosent som regel forsvinne på veien, og vi budsjetterer med nettogevinst. Det vil også ofte reinvesteres. Vi pleier å gi sport mulighet til å styrke laget igjen for det som er en forhåndsavtalt rate når vi selger, sier Bjørnø.

Flere er salgbare

Selv om Viking solgte tre svært attraktive navn i 2022 mener Bjørnø at det finnes «varebeholdning» for nye salg også i år.

Det mest åpenbare prospektet er selvsagt David Brekalo. Den slovenske landslagsmannen har selv kommet med et ønske om å bli solgt, men Viking vil i utgangspunktet ikke slippe ham. Da må summen være så høy at klubben føler det er forsvarlig å slippe forsvarssjefen.

Signalene rundt Brekalo, selv om han ikke nødvendigvis er helt enig, er at han forholder seg profesjonelt og yter maks for Viking.

Sportssjef Erik Nevland bekrefter at han har snakket med Brekalo og agenten hans om stoda i Spania.

– Har det vært interesse fra noen nå nylig på ham?

– Det var interesse på ham tidlig i dette vinduet, men det ble ikke noe av det.

– For lav pris?

– Ja, bekrefter Nevland – som ikke vil si hvor interessen kom fra.

Ut over Brekalo peker daglig leder Eiri Bjørnø på flere spillere som har et potensial for salg.

– Det har vært, og det vil bli mer, interesse rundt Daniel Karlsbakk. Vi har flere spillere i stallen med U-landslagserfaring. Også noen som spiller på A-landslag. Folk som Patrik Gunnarsson og Gianni Stensness. Det er attraktive spillere som det har kommet sporadisk interesse rundt. Så vil et salg avhenge av hvor de er i karrieren, sier Bjørnø

Han peker også på at Viking ønsker å være i en situasjon hvor klubben selv kan styre når salgene gjøres i langt større grad.

– Og der har vi tatt store steg i løpet av siste halvannet år.

Sportssjef Erik Nevland forteller til RA at det ikke har vært mer konkret interesse for Karsbakk etter det som kom ut i forrige vindu. Da var det også framstøt mot Gunnarsson.

Inntekter fra tidligere salg

Et annet tall som vil påvirke budsjettet for salg ut i Viking er hva som drypper inn via tidligere spillere og avtaler med såkalte incentiver. Det kan være bakt inn kroner for et vist antall spilte kamper, videresalgsavtaler eller solidaritetsmidler.

– Vi har hatt mange salg. Spillere som Adrian Pereira, Julian Ryerson og Kristian Thorstvedt er noen eksempler på spillere som har gitt avkastning etter salget. Det tikker stadig inn noen summer fra venstre på dette. Millionsummer noen ganger. Det er ren netto og det vil selvsagt ta ned den totale summen som budsjetteres for på salg ut, sier Bjørnø.

Etter det RA kjenner til kan det også bli noen kroner i inntekter på Veton Berisha ved et stort salg til klubber som Molde eller Rosenborg. Viking skal ha sikret seg en avtale som gir klubben rett på ti prosent av en eventuell overgangssum som måtte overstige det Viking solgte spilleren til Hammarby for.

