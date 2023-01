Dette sier Nevland om spissjakten

Etter at et kjøp av Lars-Jørgen Salvesen gikk i vasken brukte ikke klubben veldig lang tid på å bevege seg videre på listen. Da laget ankom Spania for treningsleir sist uke skrev Aftenbladet at et nytt spissbud var på trappene.

– Jeg kan ikke si så mye om hvor vi står, men det går framover, sa sportssjef Erik Nevland til RA mandag formiddag.

Han innrømmer at han nesten ikke våger å si noe før han står med en signert kontrakt i hånden denne gangen. Klubben har hatt for mange skuffelser den siste tiden.

– Det er nesten litt sånn ja, bekrefter sportssjefen.

Et annet moment er at Viking ikke ønsker oppmerksomhet rundt den pågående forhandlingen.

– Vi holder kortene tett til brystet. Det er en frykt for at andre skal komme på banen også, sier Nevland.

– Er dere der allerede hvor et bud er akseptert på en spiss?

– Det er lenger borte enn det, men positive signaler, sier Nevland.

Sportssjefen hadde mandag forlatt Vikings treningsleir i Spania og var på en flyplass da RA snakket med ham.

Daglig leder Eirik Bjørnø reiste også hjem i helgen. Han er nå i Stavanger.

– Lar dere andre overganger vente til en spiss er på plass nå?

– Vi ønsker å ha på plass en spiss først, men det er ikke bare sånn at vi sitter og venter. Det er samtidig en utfordring at vi ikke vet rammene for det andre før vi vet hva det vil koste å hente spissen vi vil ha, avslutter Nevland.

Etter det RA kjenner til kan en overgang for en spiss gå i orden i løpet av de nærmeste dagene. Samtidig kan det også drøye mer før man får et svar – slik det ofte er i slike prosesser.

