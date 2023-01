På plass i Spania: Dette sier Gaarde om sin nye rolle i Viking

Alicante — Årene etter at Gaarde flyttet hjem til Danmark har gitt ham en hel masse livserfaring og erfaring rundt ledelsesbiten i fotballen. Etter at han avsluttet karrieren i Vejle ble han etter hvert sportsdirektør i AaB. Den høyreiste eleganten fikk kjenne på den andre siden av fotballbransjen i sju år.

Hvem skal du da kunne diskutere tvil og tøffe beslutninger med? Være litt sårbar rundt? — Allan Gaarde

Da eventyret etter hvert var over havnet Gaarde inn i det nystartede konsulentselskapet Onenexus. Det trigget ham direkte. Fotballbransjen hadde sine åpenbare mangler. Her var et hull som burde fylles inn.

– Det dreier seg spesielt om to ting. For hvem var det jeg skulle sparre med som sportsdirektør i AaB. Man sitter alene og skal treffe tøffe valg. Du har dyktige folk rundt deg. Jeg trodde jeg kunne bruke et styre som en sparringpartner, men det kan du ikke. De er langt borte fra hverdagen og det er en maktdistanse der. De kan sparke deg. Hvem skal du da kunne diskutere tvil og tøffe beslutninger med? Være litt sårbar rundt? spør Gaarde.

Han peker også på rekrutteringsprosesser av ledere som en utfordring hvor kompetansen ikke alltid strakk til.

Strategisk hjelp

– Hele blikket ditt i en slik rolle går mot spillerlogistikk. Så skal det på et tidspunkt rekrutteres assistent, hovedtrener, sportssjef og en daglig leder i klubben. Det er ikke alltid like proffe prosesser. Selv måtte jeg rekruttere hovedtrener fire ganger i AaB. Jeg mente jeg gjorde det på en proff måte, men det krever innsikt i markedet, fortsetter Gaarde til RA.

Allan Gaarde var sportsdirektør i AaB i 7 år. Mye av erfaringene har han tatt med inn i sin nye jobb som konsulent. (Pål Karstensen)

At det er et behov for rådgivning er han ikke i tvil om. Det gjelder både på styrenivå, toppledernivå og hovedtrenernivå.

Den andre biten Gaarde peker på er strategi.

– Hvor skal klubben hen? Hvordan skal den organisere seg? Hvordan skal det sportslige organisasjonskartet se ut? Bare fra jeg ga meg som spiller har det vært en enorm utvikling i stab rundt lagene. Den vil bare fortsette. Hvor skal en bruke ressursene på best mulig måte? Så handler det om å bidra til å rekruttere de rette menneskene. Ikke bare når det skjer endringer som føle av press, men også med å tenke proaktivt. Det skjer jo med spillerne, sier Gaarde.

I Viking er akkurat det åpenbart. Klubben har i noen år hatt sine skyggelag på spillere. Lister med alternativer om noen selges. Går en av trenerne eller lederne er ikke kartet videre like tydelig tegnet. Det har også styret i klubben nylig pekt på at de ønsker å se på. Her kommer også Gaarde naturlig nok inn i bildet.

– Det krever en forståelse av kultur og klubb å vite hva den trenger. En av mine visjoner er å skape bedre balanse i bransjen. Særlig for ledere. Toppledere i fotballen er pressede. Når man møter en sportsdirektør eller en daglig leder kan de ha åpne øyne. Samtidig er gardinene trukket fra. De mangler nærvær og har for mange oppgaver. Jeg merket det selv etter sju år som sportsdirektør. Da var jeg trett og sliten. Rollen min nå kan også bidra til å sikre at lederne har overskudd og energi. Det duger ikke slik det ofte er nå. Bransjen kan ikke være så ensidig. Jeg håper i kam bidra til å skape et bedre klima hvor lederne faktisk også kan ha en familie utenom.

Sentrale for Häcken

Akkurat det er lettere sagt enn gjort. De store fotballklubbene handler om følelser og folk. Trøkket rundt er tidvis mye større enn folk aner.

– Mange klubber er hypereksponerte. Som Viking. Det er et evig press. Dette er noe av det jeg jobber med. Det er nytt og innovativt i fotballen, men på ingen måter rakettforskning, sier Gaarde.

– Mange peker på deg og Onenexus som sentrale i Häckens suksess og Høgmo-eventyret. Er det sammenlignbart med Viking eller for store forskjeller i økonomi og kultur?

– Det vet jeg ikke. Og for å presisere det – vi jobber med mange klubber og har ikke et behov for synlighet. Dette handler om at klubbene skal hjelpes med å bli dyktige. Jeg tror på lange samarbeid. I Häcken har vi vært med fra dag én på forskjellige nivå.

Gaarde peker på at den svenske klubbens store omsetning henger sammen med at de drifter Gothia Cup. Det gir også naturlig en stor organisasjon i bunn. Viking er egentlig en større klubb om en ser på det rundt og historie.

– Viking er nok en mer eksponert klubb enn Häcken. Drar du til Göteborg vil du også fort finne ut at det meste av søkelyset rettes mot IFK.

Et åpenbart moment å spørre Gaarde om er måten Viking er bygget opp på som klubb – og historien. Er dette egentlig en hemsko?

– Generelt sett så finnes det en del tradisjonsklubber i Skandinavia. Klubber som har tatt noen titler, men hvor det som regel er litt tilbake i tid. Positiv historie kan også bety tung bagasje. I Danmark har noen av de unge klubbene som Nordsjælland og Midtjylland nå tatt en posisjon. Klubber som AaB, Aarhus og Odense sliter med litt av de samme tingene som Viking. Fordi historien er hva den er tror folk ofte at et mesterskap er rett rundt hjørnet etter en seier. Det er klar at det er en oppgave å justere forventninger.

Samtidig mener Gaarde at dette også er noe som skal gi energi og som er gøy. Det betyr også at man utgjør en forskjell for mange mennesker og at det har en betydning for den aktuelle byen.

– Det er masse positivitet rundt det, me kompleksiteten øker også.

Glad han kjenner Viking

– Hva med måten Viking nå er bygget opp med 115 eiere og en medlemsdel med enormt mange meninger?

– Den norske modellen (dualmodellen) er en beskyttelse mot dårlig eierskap. Det har man sett noen skrekkeksempler på i Danmark, men det er også noen veldig gode eiere. Dualmodellen kan være en begrensning. Utviklingen går fort i fotballen. Det er ikke så lett å gi gode svar på dette. Det handler nok litt om å finne sin egen modell. Samtidig har konkurranselandskapet endret seg. Klubber som FC Midtjylland har korte veier og det er begrenset med politiske inngrep. De kan agere hurtig. Viking er på ingen måte rigget på en unik måte. Det finnes andre steder. Også steder hvor det er suksess, minner Gaarde om.

For kort tiden kunne Viking holde følge med Molde, RBK og Glimt på lønn og overgangssummer. Så skjedde ting fort. Er du overrasket?

– Man skal aldri undervurdere økonomi i fotball. Så tror jeg det er eksempler på klubber med ro og langsiktighet som lykkes også. De vinner som regel til slutt. Det er enkelt å si. Når man har tapt tre kamper kommer presset. Jeg tror likevel på sunn økonomi og langsiktig strategi. Man må våge å holde nesen i sporet. De kortsiktige utfordringene kommer. Da kreves det mot og en rolig hånd, sier Gaarde.

Den gamle midtbaneeleganten er tydelig på at han skal være en samtalepartner for Viking. Det er fortsatt menneskene i klubben som skal drive den og gjøre den daglige jobben.

– Rollen min må ikke overdrives. Jeg er et komma, sier han.

Det gjør også at spillerlogistikk er et felt Gaarde styrer unna – selv med sin lange og brede erfaring. Det er ikke av ham de vil få tipset om de nye spissen.

– Nei. Her blander jeg meg ikke og det er jeg bevisst på. Det jeg kan bidra med er å kvalitetssikre prosessene rundt det.

– Er det en fordel eller ulempe å være konsulent for en klubb du kjenner så godt og en klubb du har følelser for? Eller ville du heller hatt uhildet blikk?

– Det er helt sikkert en kjempefordel! En stor del av min jobb handler om å forstå kultur, region og historien. Så er vi samtidig noen år unna min tid i Stavanger. Mye positivt har skjedd. Blant annet med akademiet, sier avslutter Gaarde.

