Nå skal en av stadions mest kjente figurer SE kampene

Stavanger — Tommy Nærland (32) har blitt en av de mest synlige figurene på hele SR-Bank Arena de siste elleve årene som såkalt «Capo» hos Hordene og samlebetegnelsen Felt O. Han var også leder for Hordene i to år. På sett og vis har han blitt et slag symbol for den revitaliserte supporterkulturen rundt Viking.

Rollen som «Capo» kan best sammenlignes med det å være dirigent for et gedigent kor. Det er Nærland som har bestemt sanger og dratt i gang den unisone lydmuren de syngende supporterne til Viking har skapt de siste årene. En lydmur som har gledet både spillere og mange av de ikke like vokale tilskuerne.

Nærland har kort fortalt vært essensiell for stemningen på stadion.

Det spesielle for utenforstående er at det meste har skjedd med ryggen mot banen. Nå er det slutt.

Nærland skal se framover. Bokstavelig talt.

– Hvis jeg orker det da! Det var jo dette som var fordelen i de svakeste årene til Viking. Å kunne se andre veien, sier en lattermild Nærland til RA.

Det har blitt noen opptak av kamper på kveldene gjennom disse årene. — Tommy Nærland

– Det er lenge med elleve år. Jeg er blitt 32 og det kjennes. Så har jeg det travelt med jobben. I mai i fjor tok jeg over Beverly og du må være 100 prosent innstilt på det og ha motivasjonen.

– En tid for alt

Nærland skal denne sesongen også ta over driften av Vikingpuben på stadion i forbindelse med kampene til klubben. Det vil også kreve at han står bak spakene selv noe.

– Det er en tid for alt, slår Nærland fast.

Det har blitt noen borteturer også for Tommy Nærland. Her er han i hvitt og med ryggen til banen mot TIL i serieavslutningen i 2021. Da tok Viking over 400 syngende supportere med seg til en kamp uten betydning. (Rune Stoltz Bertinussen/NTB)

– Det er vel ikke mange som gjør slikt i mer voksen alder?

– Jeg var på Milan-Roma nylig. Milan hadde en skallet “capo” på over 40. Så det finnes noen litt eldre også. I alle fall der.

“Capo”-betegnelsen har opprinnelig sitt utspring fra Italia og italiensk fotball. Det har vært vanlig i “Ultras”-bevegelsen – som har spredd seg til hele verden. Dette er fanatiske supportere som ofte uttrykker seg med bannere og pyroteknikk – på toppen av konstant sang under kamper. Etter hvert har bevegelsen også blitt ganske politisk. Både på godt og vondt. De har også ofte blitt sett på som et motstykke til kommersialiseringen av fotballen.

Selv om samlebetegnelsen Felt O i Stavanger inneholder mange forskjellige typer fans og friksjoner er det også her blitt tatt klare holdninger politisk – blant annet mot FIFA og Qatar-VM.

Derfor gjorde han det

Hvorfor noen vil stå med ryggen mot banen på en fotballkamp henger selvsagt sammen med hva det gir i retur. For Nærland har det vært ren energi å se reisen til de syngende supporterne i Stavanger. Hvordan miljøet har reist seg fra asken sammen med laget.

– Det har vært en helt enorm reise fra 15–20 mann på felt F til 1200 på felt o i kampen mot FCSB i kvalifiseringen til UEFA Conference League i sommer. Jeg har også fått tilbakemelding fra spillere at de har merket det på kamper jeg ikke har kunnet være til stede på, sier Nærland.

Felt O under kampen mellom Viking og FCSB fra Romania. 1200 syngende supportere ga oppgjøret en ramme av gåsehud. Det hele ble dirigert av Tommy Nærland. (Carina Johansen/NTB)

Spesielt de siste årene har vært elektriske. Feltet ble også utvidet før forrige sesong for å gi plass til flere syngende fans.

– Det er mange gode minner. Som 16. mai-kampen i fjor da jeg fikk gå inn på banen etter kampen og dra hele arenaen med på å hoppe. Cupfinalen i 2019 er en egen historie. Dette har gitt så mye energi. Å se feltet sprudle. Vi ønsket å få hele gjengen til å synge i 90 minutter. Det kan man nå godt si at vi har lykkes med. Det er trist å gi seg også, men sånn det har blitt, sier han.

I fortsettelsen skal han fortsette med å stå blant de syngende supporterne. Men nå blir det ikke som frontfigur og leder med ryggen mot banen. Da slipper han også å se kampene i opptak på kvelden.

– Det har blitt noen opptak av kamper gjennom disse årene, bekrefter den avtroppende forsangeren.

