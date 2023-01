Haugen sterkest ut for Viking

Stavanger — I hard konkurranse med veteranen Kristoffer Løkberg gikk Herman Haugen ut som vinneren av årets første løpetest i Viking. Høyrebacken fra Sandnes har alltid vært godt trent, og kjenner på forventninger i forbindelse med testene.

– For meg selv er det et krav. Det skal vise igjen at jeg legger ned en innsats, sier Haugen til RA.

– Kjenner du på presset?

– Ja, alle snakker om det hele tiden.

Herman Haugen er Vikings jernmann. (Kristoffer Knutsen)

Herman Haugen var naturligvis sliten etter løpingen. (Kristoffer Knutsen)

Haugen kom tilbake til Viking etter utlån i fjor da Sebastian Sebulonsen ble solgt til danske Brøndby. Før returen til Stavanger fikk backen 14 kamper for Raufoss, og totalt spilte han i tolv kamper i Eliteserien for Viking fra midten av juli.

Se video av sluttduellen her:

Vikings løpetest Vikings løpetest 9. januar 2023.

Slo VM-eksperten

I 2023 håper løpsmaskinen å overføre mer av det han har til banen i kamp.

– Det er spillet med ballen som er viktig, men løping betyr mye. Jeg håper å ta med meg formen inn i kampene når sesongen starter, sier Haugen.

Uansett var formen god nok til å slå Kristoffer Løkberg i duellen, og trønderen på Vikings midtbane viste at han ikke har ligget på latsiden tross rollen som studioekspert i Qatar-VM.

Kristoffer Løkberg har tydeligvis gjort annet enn å bare sitte i NRKs VM-studio. Han ble nummer to bak Herman Haugen på løpingen. (Kristoffer Knutsen)

Det ble mye oppmerksomhet for Vikings Kristoffer Løkberg. (Kristoffer Knutsen)

For Haugen har han satt seg samme mål for sesongen som han alltid har.

– Jeg skal fortsette å utvikle meg og få spilletid. Jeg forventer jeg er god nok til å få den plassen jeg fortjener, sier høyrebacken.

Tripic om spiss

Nykommer Jost Urbancic var på plass i Vikinghallen for sin første Viking-trening, og det var fram til helgen et håp om å ha en ny spiss på plass til årets første økt. Sportssjef Erik Nevland klarte ikke å få signaturen til Lars-Jørgen Salvesen, og må dermed se seg om etter andre alternativer.

Nykommer Jost Urbancic hadde sin første Viking-økt. (Kristoffer Knutsen)

Vikings sportssjef Erik Nevland var til stede da de mørkeblå hadde årets første treningsøkt. (Kristoffer Knutsen)

Kaptein og hærfører Zlatko Tripic mener det ikke påvirker spillergruppen.

– Det er ikke sikkert det kommer en spiss. Vi som er her, og er eldst, må ta vare på de andre som er her, sier Tripic – og legger til:

– Plutselig finner vi spissen blant oss.

Zlatko Tripic mener han fortsatt må ta ansvar for kvaliteten på laget. (Kristoffer Knutsen)

Sykdom i ferien

Behovet for lederskap er uansett sterkt til stede i Viking-garderoben. Fra forrige sesong har Rolf Daniel Vikstøl forlatt klubben, og en rutinert herre mangler i garderoben.

Om det blir mer ansvar på Tripics skuldre er derimot lyngdølen usikker på.

– Ikke mer nå enn før. Det har vært en stor rolle for meg hele tiden egentlig. Jeg må spre energi og sikre kvalitet i alt vi holder på med. Det er kanskje noe jeg må forsterke nå, sier han.

For sin egen del ble årets første økt grei, og han er passe fornøyd med resultatene.

– Det gikk greit. Den siste tiden har det vært mye sykdom for meg, og resten av samfunnet. Det gjorde at jeg kjente det var litt tungt i pusten, sier Tripic.

Gianni Stensness tok seg en pust i bakken etter løpingen. (Kristoffer Knutsen)

Shayne Pattynama måtte gi seg tidlig i løpetesten. (Kristoffer Knutsen)

Kristoffer Forgaard Paulsen nådde ikke helt opp på Vikings løpetest, men holdt lenge. (Kristoffer Knutsen)

Midtstopper David Brekalo var en del av den første testgruppen. (Kristoffer Knutsen)

Det er første gang på noen år at Viking har hatt helt kampfri i desember. De siste sesongene har strukket seg lenger grunnet koronapandemien, og i 2019 var cupfinalen i desember.

Tripic og Viking drar til Spania for treningsleir onsdag med kun én kamp på programmet. Før de drar blir det en normal treningsøkt på SR-Bank Arena tirsdag, ifølge trener Bjarte Lunde Aarsheim.

