Viking ønsker umiddelbar avklaring rundt Salvesen

Klubben har jobbet intensivt med å få på plass Lars-Jørgen Salvesen (26). Et bud, som etter det RA erfarer skal ha en ramme på mellom åtte og ti millioner kroner, er akseptert hos Glimt.

Overgangen vil være en av de største i klubbens historie – som fortsatt toppes av de 12–13 millionene som ble betalt for Martin Fillo for 15 år siden.

De hadde også et møte med spilleren søndag hvor både Nevland, Eirik Bjørnø og trenerduoen var med.

Etter dette var håpet å få et svar fra spissen ganske tidlig i uken på hva han ville.

Det har ikke skjedd.

Nå er tiden i ferd med å renne ut for Vikings del. Får de ikke et ja eller et nei nå må de videre på neste alternativ på listen.

– Vi hadde håpet på et svar tidligere, bekrefter Nevland til RA.

– Må dere ha det i løpet av fredagen for at det skal bli noen handel?

– Vi får se.

– Før avreise til Alicante?

– Ja. Det må vi i alle fall ha. Hvis ikke må vi bare gå videre.

[ Salvesen møtte Viking i Stavanger: - Det viser interesse ]

Klubben han nærmest gått «all in» på Salvesen – for å bruke pokerspråket. Dette er spissen trenerne ønsker seg og klubbens styre har etter det RA kjenner til åpnet lommeboken på et så vidt gap at de nærmest gambler litt.

For selv om Viking solgte mange spillere i fjor er også driftskostnadene høyere enn man så for seg bare for noen få år siden. Lønnsnivået i norsk fotball har økt kraftig på kort tid. Det har også overgangssummene. Det er på ingen måte slik at de mørkeblå vasser i penger.

– Da Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim kom inn som trenere var de tydelige på at de kun ønsket seg spillere som virkelig ønsket å spille for Viking og så på klubben som attraktiv. Bekymrer det dere at Salvesen virker å være såpass i tvil?

– Nei. Vi har forståelse for at akkurat denne overgangen er litt vanskeligere, sier Nevland.

– Handler det om at han har vært så kort tid i Glimt og en bedre halvdel som startet i ny jobb denne uken?

– Ja. Det er klart at det spiller inn. Vi har inntrykk av at Salvesen ser på Viking som interessant og en fin utfordring.

[ Nå har Viking kortet ned feltet over potensielle speidere ]