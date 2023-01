Han skal bygge opp spillerne igjen

Stavanger — Viking ønsket i utgangspunktet å ha med Heggebø i en 40 prosent stilling videre. Dette var et sentralt punkt i handlingsplanen som kom etter sesongslutt. Det lot seg ikke gjøre. Heggebøs hovedarbeidsgiver er Olympiatoppen hvor han følger opp sju landslag. I hverdagen ukependler han til Oslo – eller til der i verden disse befinner seg.

En opplevelse som Viking hadde i høst kan også brukes i en «det skal ikke skje igjen»-setting. Som en motiverende faktor. I så måte kan store skuffelser skape store prestasjoner. — Frank Heggebø

Det hele endte med en mellomløsing. Heggebø, som er oppvokst som Viking-fan, skviser ut ti prosent ekstra til klubben. I praksis en dag ekstra annenhver uke. Han blir også med på halvannen av de tre treningsleirene.

Ekstreme kontraster

Når spillerne til Viking møtes mandag er det en gjeng som fikk kjørt seg mentalt i 2022. Å gå fra å være landets beste lag i mai, til Eliteseriens svakeste resten av sesongen, setter spor. Sjeldent har man sett et større fall på så kort tid.

– Helt ekstremt, erkjenner Heggebø til RA.

Ferie hjelper, men vil neppe holde for å bygge opp selvtilliten alene. Hvordan i huleste skal Heggebø lime sammen bitene?

– Det er vanskelig å vite nøyaktig hvordan du angriper noe sånn. Toppidrett er dynamisk. Det skifter fort. Så er veldig mange mennesker dypt følelsesmessig involvert i sitt favorittlag. Mange tror at de svake prestasjonene handler om mangel på innsats. Det vil jeg legge dødt en gang for alle. De som når toppidretten har ønsket det sterkt siden de var små, sier Heggebø.

Han peker på at det som er vanskelig i motgang ofte er å stole på egne ferdigheter. Det er da det er viktig å fortelle seg selv at de ferdighetene faktisk er der. Har man kommet gjennom det trange nåløyet er de som regel det. Så handler det om å finne seg selv som individ og i kollektivet oppi all støyen. Noen ganger er det ikke din feil at prestasjonen blir svak. Noen ganger spiller også marginer og tilfeldigheter inn. Det handler om å synliggjøre det.

Ser en på sesongen i fjor peker Heggebø på at Viking fikk dårlig betalt i en del kamper. Spesielt på slutten av sesongen. Egentlig var det sterkt av spillerne å klare å heve seg på tampen uten at det egentlig var noe særlig å spille for.

– Når du bare taper hjelper det ikke å si at «det går bra». Man må appellere til fornuft.

Han er klar i talen på at hans viktigste jobb i Viking er å få spillerne inn i gråsonene. Vekk fra de store svarte og hvite svingningene. Stavanger er samtidig en lunefull by hvor de ofte er slik. Mer enn andre byer og ikke helt ulikt Bergen – selv om de ofte er mer grafiske i å kommunisere ut sinnsstemningene.

– Er selektiv hukommelse lurt nå? Bør spillerne bare glemme siste del av 2022?

– Litt av «hvärje» – som svenskene sier. Det er nyanser her. Det vi vet ut ifra forskning på høyt presterende miljøer. En opplevelse som Viking hadde i høst kan også brukes i en «det skal ikke skje igjen»-setting. Som en motiverende faktor. I så måte kan store skuffelser skape store prestasjoner. Litt som med Petter Northug etter at han ble vraket fra sitt første OL – selv om han ikke vil innrømme det. Han hentet energi fra det.

Heggebø jobber både individuelt og kollektivt med spillere og trenere i Viking. Han er opptatt av at alle nå skal ha blikket rettet mot det man faktisk kan gjøre noe med.

At Heggebø blir med videre gleder trener Morten Jensen.

– Vi ser at det blir en stadig viktigere del av toppidretten å ha gode mentale ressurser. Det er viktig både når det går bra og når det går dårlig. Egentlig er jo alle trenere også mentale trenere. Psykologi er en viktig del av trenerrollen, sier Jensen.

[ Ny Oilers-spiller debuterer mot Storhamar ]

Kontinuitet

Klubben er glade for å opprettholde kontinuiteten i dette arbeidet. Heggebø går nå inn i sin fjerde sesong. Men hvor viktig er egentlig kontinuitet i arbeidet til en psykolog? Handler det ikke også mye om tillit til individene man skal inn i hodene til?

– Det er helt klart tillitsbasert. Så finnes det folk som raskt skaper en relasjon, sier Heggebø.

Han er også åpen for å ta med eksterne spesialister inn i Viking i gitte situasjoner. Ingen er god på alt. Ei heller han. Samtidig handler kontinuitet også om evnen til å lese litt mellom linjene hos folk. Da kan det tas grep før prestasjoner eventuelt daler.

– Jeg har jobbet litt med en som var med mentalt rundt topptennisen i Sverige da de var virkelig gode. Da ble jeg fortalt at han alt ved frokost kunne se om Anders Järryd var i form eller ikke. Hvis han var det spiste han én skive. Var han ikke spiste han to, avslutter en glisende mentaltrener i Viking.

[ Ny lokal spiller til Sola HK ]