Nå har Viking kortet ned speiderfeltet

Klubben bestemte seg i november for at spillerlogistikk skulle gå fra én stilling til tre- i tillegg til speidernettverket klubben har knyttet til seg på oppdragsbasis.

Samtidig som dette kom fram ble det også klart at Ole J. Askeland, som har vært ansvarlig for spillerlogistikk de siste årene, gir seg for å begynne i ny jobb.

Sportssjef Erik Nevland skal selv lede avdelingen i Viking. Hans stilling er allerede vridd på til å nesten utelukkende dreie seg om spillerlogistikk. I tillegg skal Askeland erstattes og en ekstra person skal også inn med de to.

Den siste stillingen går på bekostning av prosjektstillingen som assistenttrener som Ole Martin Nesselquist nylig forlot. Nesselquist har nå begynt i ny jobb på Island.

Han takket nei til å være en av kandidatene til en jobb rettet mot spillerlogistikk i Viking.

Møtte Gaarde

Nevland var tirsdag sammen med daglig leder Eirik Bjørnø i Danmark for å møte Allan Gaarde. Den gamle flankespilleren er hyret inn som konsulent og sparringpartner for Viking gjennom selskapet Onexus. Det er også ett av grepene som har blitt tatt.

I møtet i København var speiderstillingene blant flere aktuelle tema.

Bjørnø forteller til RA at Viking nå stadig nærmer seg å komme i mål med speiderbiten.

– Vi jobber med og har jobbet en stund med å få på plass en erstatter for Askeland. Vi kommer i mål når vi kommer i mål. Det viktigste er en god prosess, sier Bjørnø – og fortetter:

– Vi er imidlertid veldig konkrete nå og på en kort kandidatliste. Vi har hatt flere samtaler med mange og snevret feltet. Så vet vi selvsagt ikke om vi kommer i mål med noen av disse. Vi har likevel et utgangspunkt her. Det viktige er at vi får tak i rett type med rett erfaring.

Kan bli utlandet

– Blir det noen fra utlandet?

– Det er for tidlig å si. Vi har både lokale, nasjonale og internasjonale kandidater.

Når det kommer til spillere inn i dette vinduet må klubben foreløpig jobbe ut ifra navnene og kontaktene de nå besitter. Nylig ble Jost Urbancic kjøpt fra slovenske Gorica, mens klubben jobber intenst med å sikre en overgang for spissen Lars-Jørgen Salvesen. Han var i Stavanger for et møte med klubbledelsen søndag.

