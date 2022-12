Kommer til Viking med et klart personlig mål

Stavanger — Urbancic var aldri i tvil om at han ville til Viking da de mørkeblå tok kontakt. Han viste allerede litt om ligaen og hadde hørt om Viking. Det handler selvsagt også om suksessen til David Brekalo.

– Jeg tok kjapt en telefon til ham for å finne ut enda mer om klubben og David hadde bare gode ting å si. Her er ting på stell. Jeg gleder meg veldig, sier Urbancic til RA.

Selv om Viking slet veldig i siste del av sesongen i 2022 har ikke backen latt det gli inn som noen bekymring for klubbvalget.

– Jeg hadde en halvtime på telefonen med Morten Jensen og han fortalte meg om klubbens ambisjoner. De sammenfaller godt med mine. Jeg ønsker også å spille i Europa. Så tror jeg laget er bedre enn hva som ble vist på slutten i år. Det var dessuten kun et halvår siden de var veldig gode, sier han.

Energibunt

Som spiller beskriver han seg selv som en løpsvillig energibunt. Han kan både forsvare seg og bidra framover på banen. I Slovenia har han nesten utelukkende spilt back i 4-3-3-formasjon. Det bør også passe om trenerne til Viking holder seg til hva de har sagt.

I framtiden er selvsagt drømmen en større liga. Real Madrid er favorittlaget, men Urbancic skjønner selvsagt at det er helt usannsynlig. Nå handler det bare om å bli så god som mulig.

Samtidig har han et klart mål etter mange år på U-landslagene.

– Jeg håper å komme meg inn på A-landslaget. På denne backen er ikke konkurransen så stor og jeg ser det som en veldig god mulighet med spill i Norge.

En ting som er helt nytt for ham er kunstgresset.

– I Slovenia er det ikke lov på øverste nivå. Jeg liker det ikke, men dette er noe jeg må bli vant med. Det skal gå greit. Stadion ellers ser jo veldig bra ut, sier Urbancic.

Fulgt over tid

Ifølge Nevland har Viking fulgt med Urbancic en stund. Ole Askeland har sett spilleren live og de har også fått gode tilbakemeldinger på ham.

– Da sesongen var slutt begynte vi å intensivere spillerjakten og ta valgene vi måtte ta. Vi følte det var Urbancic som kunne tilføre vårt lag og vår spillestil mest. Da gikk vi for ham. Så skulle vi egentlig reise ned å se ham i siste kamp før ferien. Da ble han skadet og det ble ingen tur. Vi var likevel såpass trygge, og har så gode rapporter, at vi gikk for det, sier Nevland til RA.

– Hvor god defensivt er han sammenlignet med Shayne Pattynama?

– Det får tiden vise, men dette er en toveis back. Han er solid defensivt og gjør jobben bakover og vel så det. Så har han mye løpskraft og er vond å møte.

– Litt engelsk i stilen?

– Ja. Det kan du godt si.

Nevland forteller at det alltid tar litt tid å bli enige. Viking og Gorcia hadde en avtale før jul, mens det ble enighet om den personlige avtalen i løpet av romjulen. Denne strekker seg over fire år.

Etter det RA kjenner til betaler Viking mellom to og tre millioner for backen – som Gorcia hentet fra Domzale i sommer.

– Gjør fulltrefferen David Brekalo dere litt tryggere på det slovenske markedet?

– Klart det hjelper på.

– Et sted hvor det kan finnes enda flere varp framover for en klubb som Viking?

– Det handler mest om spillertype, men Slovenia har blitt et interessant land for oss. Nå har vi hentet to herfra, sier Nevland – som også mener spillerne virker å ha god mentalitet.

Viking ser seg nå som ferdige på venstre back og tenker å beholde Shayne Pattynama også. Etter det RA kjenner til er han ikke noen spesielt dyr mann for klubben. Samtidig må de også passe seg for å ikke gå over utlendingskvoten.

Når det kommer til Lars-Jørgen Salvesen fra Glimt er Viking enige med nordlendingene, men har ikke fått i stand noe møte med spilleren for å prøve å overtale ham. Spissen er skeptisk. Nevland forteller at klubben har alternativer i ermet, men ikke noen de er i dialog med. Det er også stille rundt Sander Kartum fra Kristiansund.

---

FAKTA

Navn: Jost Urbancic

Født: 12. april 2001 i Ljubliana, Slovenia

Høyde: 172 cm

Posisjon: Venstre back

Meritter: 15 U-landskamper og 1 mål totalt for U15-U19 hos Slovenia.

Tidligere klubber: Olimpija, NK Domzale og ND Gorcia.

Aktuell: Sesongens første Viking-signering for 2023.

---