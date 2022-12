Veton Berisha kan returnere til Norge

I første halvdel av 2022 haglet ryktene om at Berisha skulle bort fra Viking og flere klubber ble nevnt. Genoa fra Serie A var hete på ryktebørsen, men også flere av de største klubbene i Sverige og Danmark var koblet mot ham. Spissen ble til slutt solgt til Sverige og Hammarby i sommervinduet. Overgangssummen skal ha ligget mellom 15 og 20 millioner kroner. Det var et godt stykke under hva Viking ønsket og mente verdien hans var. En uformell avtale, om en veiledende videresalgspris etter at han ble kjøpt fra Brann for sju millioner kroner i 2020, skal likevel ha gitt ham gode kort på hendene.

Spissen kommunisert også selv et sterkt ønske om å komme seg ut igjen. Dette avslørte han først i RA i september i 2021 og oppkjøringen i 2022 ble sterkt preget av spekulasjonene rundt ham.

I Stockholm har ikke Berisha innfridd forventningene når det kommer til antall scoringer. På 14 kamper i Allsvenskan ble det kun fire scoringer. Disse kom helt i starten etter overgangen. Selv om trener Marti Cifuentes forsvarte sin spiller, og mente han kom til å vise at han er den beste spissen som spiller i Skandinavia, var det i løpet av høsten mye kritikk fra svenske medier.

Discoverys ekspert Nordin Gerzic var blant annet beinhard i sin vurdering av spissen etter en kamp.

– Jeg synes ikke det er en god signering. Han er kjøpt for 20 millioner for å avgjøre de store kampene, sa han ifølge Aftonbladet.

Molde på banen igjen

Etter det RA erfarer til har aldri Moldes interesse for den tidligere Viking-kapteinen kjølnet. De regjerende seriemesterne skal nå ha intensivert jobben i kulissene for å få hentet Berisha tilbake igjen til Eliteserien.

Klubben har fra før en god økonomi, men et storsalg av David Datro Fofana (20) til Chelsea åpner flere dører. Ifølge flere kilder skal Molde motta 125 millioner for angriperen – i det som er det største salget ut av Eliteserien noensinne. Overgangen ventes, ifølge flere troverdige kilder, å bekreftes offisielt om kort tid. Spilleren skal ha gjennomført medisinsk test.

Dette skal igjen føre til at klubben ikke vil ha noen problemer med å kunne stable på beina et bud som vil kunne gi Hammarby retur på de millionene de betalte Viking for Berisha. Det er ikke utenkelig at en sum i nærheten av det vil holde for en spiller hvis alder gjør videresalgspotensialet begrenset. Molde har også langt høyere lønnsbudsjett enn Viking og vil neppe ha problemer med matche hva spissen selv vil kreve for å flytte på seg igjen.

Molde var også blant klubbene som var mest interesserte i å hente Berisha før han dro til svensk fotball. Romsdalingene flørtet åpenlyst med Viking-kapteinen og uttalte offentlig at de var interesserte. Spilleren selv ville aldri kategorisk avvise at han var lysten på spill i Molde – noe som forarget fansen i Stavanger.

Spesiell klausul

Berisha representeres av agent Jim Solbakken. Han har ikke svart på RAs henvendelser i romjulen. Solbakken har lenge hatt et tett forhold til Molde.

Etter det RA kjenner til finnes det en videresalgsklausul i salgsavtalen mellom Viking og Hammarby. Denne er likevel litt spesiell i utformingen.

Klausulen vil kun gi de mørkeblå ti prosent av det som måtte overstige totalen i den opprinnelige kjøpsavtalen mellom klubbene. Dermed er det lite trolig at Viking vil tjene noe særlig på det dersom Berisha skulle ende opp i Molde.

Veton Berisha selv har heller ikke svart på RAs henvendelser.

Kilder rundt spilleren forteller likevel at han ikke skal være avvisede til tanken om en overgang til Molde i vinter.

