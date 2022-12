Avslutter året med Viking-signering

RA skrev tirsdag at Urbancics overgang kom til å ordne seg. Den slovenske venstrebacken hadde et høyere lønnskrav enn Vikings tilbud, men ikke så høyt at de mørkeblå ikke trodde det ville komme en løsning.

Onsdag kveld skrev Stavanger Aftenblad at partene er enige, og at avtalen signeres torsdag. Dermed får Viking 2023-sesongens første nysignering hvis Jost Urbancic består den medisinske sjekken.

Før jul bekreftet Vikings sportssjef Erik Nevland forhandlingene, og beskrev sloveneren på følgende måte:

– En back med mye energi. Han springer mye og er god i omstillingsfasen både offensivt og defensivt. Vond å møte. Dette kan bli spennende om vi får det til.

