Spillerjakten til Viking sinket av julen

Stavanger — De mørkeblå fikk akseptert sine bud både på venstrebacken fra slovenske NK Gorcia og angriperen Salvesen hos Bodø/Glimt før jul. Etter det skal det ikke ha skjedd så mye mer og høytiden har bremset framdriften i overgangene noe.

Når det kommer til Urbancic (21) regner Viking med at en handel vil ordne seg. Etter det RA erfarer skal spilleren har kommet med et noe høyere motkrav på lønn enn hva de mørkeblå først hadde sett for seg. Det spilleren krever er nok likevel ikke i en kategori som gjør at det kan velte en overgang.

Urbancic, som har kamper for flere av de slovenske U-landslagene, har spilt 19 kamper for Gorcia denne sesongen etter at han ble hentet fra NK Domzale.

Brekalo-agenten koblet på

Spilleren hadde i utgangspunktet en annen agent enn landsmannen David Brekalo, men nå er tidligere Aalesund-spiller Denis Selimovic koblet på denne overgangen også i en samarbeidende rolle. De mørkeblå har gode erfaringer med ham via Brekalo-overgangen i fjor.

Sportssjef Erik Nevland bekreftet før jul forhandlingene og sa da følgende om spilleren:

– En back med mye energi. Han springer mye og er god i omstillingsfasen både offensivt og defensivt. Vond å møte. Dette kan bli spennende om vi får det til.

Klubben hadde et lite håp om å kunne servere fansen en julepresang, men det gikk ikke. Nå tyder det meste på at handelen vil bli sluttført i romjulen eller like over nyttår.

Salvesen må overtales

Når det kommer til angriperen Lars-Jørgen Salvesen må Viking ut med langt mer penger for å få til en handel. Etter det RA kjenner til skal rammene det er enighet om ligge litt under ti millioner kroner. Det er uansett en god del mindre enn hva Bodø/Glimt betalte Strømsgodset da de kjøpte 26-åringen i sommer.

Hovedutfordringen for å få til en handel her er likevel i størst grad spilleren selv. Salvesen skal i hovedsak være innstilt på å kjempe om en plass på laget hos et Glimt som også kommende sesong skal ut i Europa.

Dersom Viking skal bli aktuelle vil det høyst sannsynlig kreves en solid overtalelsesjobb og hjulene for å gjøre et forsøk skal være i bevegelse.

Etter det RA forstår var spilleren på ferie på Kanariøyene før jul og de mørkeblå ønsker å møte sørlendingen personlig i løpet av kort tid for å selge inn sitt prosjekt.

Erik Nevland bekreftet før jul at Viking hadde bud inne på flere spillere enn Jost Urbancic, men sportssjefen har foreløpig ikke uttalt seg konkret om Salvesen-saken.

