Viking skal ha fått akseptert bud på Glimt-spiss

TV2 meldte onsdag først at Bodø/Glimt kan være interessert i å selge Lars Jørgen Salvesen (26). Klubben skal ha betalt et sted mellom 12 og 15 millioner til Strømsgodset for sørlendingen i sommer, men ønsker seg et enda større navn for å kunne konkurrerer i de europeiske gruppespillene.

Klubben skal ha startet sonderinger mot andre spisser og skal ha flagget til Viking at, som også tidligere har hatt Salvesen på blokken, at et salg kan være aktuelt.

Torsdag skriver Nettavisen at de har opplysninger om at Viking har fått akseptert et bud på angriperen.

Det gjenstår nå kun eniget mellom spilleren og Viking før et salg kan gjennomføres.

Daglig leder Eirik Bjørnø og sportssjef Erik Nevland i Viking har ikke besvart RAs henvendelser om saken torsdag.

Saken oppdateres...

---

FAKTA

---