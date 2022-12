Nevland: – En back med mye energi

Stavanger — Sportssjef Erik Nevland bekrefter nå interessen for Urbancic – som Nettavisen først omtalte tirsdag.

– Det er en spiller vi kjenner til og det er dialog om et kjøp. Det kan jeg bekrefte, sier Nevland til RA.

Spilleren skal også ha lyst på en overgang til Stavanger og Viking.

– Hva slags type back er han?

– En back med mye energi. Han springer mye og er god i omstillingsfasen både offensivt og defensivt. Vond å møte. Dette kan bli spennende om vi får det til, sier sportssjefen.

Vil gi fansen julegave

Urbancic er 172 centimeter høy og 21 år gammel. Han har kamper for de fleste slovenske U-landslagene, men foreløpig har han ikke fått sin debut for A-landslaget.

Ifølge Transfermarkt løper kontrakten hans med klubben til 30. juni 2024.

Spilleren har tidligere spilt for NK Domzale og Olimpija.

Denne sesongen står han oppført med 19 seriekamper og to målgivende pasninger. Han er bankers på laget til Gorcia.

Nevland ønsker av hele sitt hjerte å sørge for at fansen får en julegave. Samtidig er det vanskelig å tidfeste når Viking har sin første overgang for 2023-sesongen i boks.

Han innrømmer også at de rir flere samtidige hester.

– Vi jobber med flere caser i flere posisjoner. Det stemmer at vi har bud inne på flere spillere enn Urbancic nå. Så nærmer det seg jul og er ganske stille i klubbene rundt omkring. Vi jobber på. Så får vi se hva det blir ut av det, sier Nevland.

Ingen bud på Viking-spillere

– Har det kommet noen bud på noen av Vikings spillere?

– Nei. Helt stille der, sier Nevland.

Viking har tidligere kommet med flere bud på Kristiansunds Sander Kartum. Dette skal etter det RA kjenner til fortsatt ligge stille. Et bud på et par millioner fra Viking ble kontret med et motkrav som var langt høyere fra klubben som rykket ned til OBOS-ligaen.

RA er også kjent med at RBK skal ha sagt nei til å slippe Adrian Pereira. Dermed var også Viking nødt til å gå videre i jakten på en erstatter for Rolf Daniel Vikstøl i troppen.

