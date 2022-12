Vikings stadionutbygging stanset nok en gang

Stavanger — I sommer varslet Ole Rugland i RA at prosjektet fort kunne bli dyrere en byggingen av selve stadion. Denne kostet rundt 160 millioner kroner i 2004. Tidligere AS- og FK-leder Rugland er nå leder for Viking stadion AS – hvor klubbens største verdi ligger i form av arenaen.

Planene for skroget på sørsiden ble også politisk godkjent i sommer og nødvendige reguleringer var på plass. Endelig skulle det skje noe etter mange år med skuffelser og planlegging.

Taket skulle løftes betraktelig og arealet utvides. Damesatsingen skulle få sine lokaler, akademiet mer plass og annen aktivitet som padeltennis og klatring skulle inn. Finansieringen var ikke avklart, men optimismen var stor da de politiske vedtakene kom i sommer.

Sånn er realitetene. Det er bedre at vi finner det ut nå enn senere. Slik er ofte denne type prosjekter. Det er ikke noen framdrift nå. — Ole Rugland

Nå er proppen dratt ut av prosjektet nok en gang.

– Vi har satt det på vent ut ifra to forhold. Byggeprisene vi fikk før ferien kom på et tidspunkt hvor de var høye. Kombinert med lønnsomheten i totalproduktet ble det utfordrende, sier Ole Rugland til RA.

Regnestykket gikk ikke i hop

Beslutningen om å sette på is igjen ble tatt for kort tid siden.

Planen har lenge vært at dette skulle være et prosjekt som skulle kunne gi klubben inntekter. Når kalkylene for å få det ikke gikk opp mener Rugland at man måtte ta grep.

– Det er satt på vent og vi jobber med alternative forslag for å få ned prisen.

– Skuffet over at det blir utsatt nok en gang?

– Ja, men sånn er realitetene. Det er bedre at vi finner det ut nå enn senere. Slik er ofte denne type prosjekter. Det er ikke noen framdrift nå.

Ole Rugland leder Viking stadion AS (Roy Storvik)

– Har dere satt dere noe mål for når dere skal komme i gang igjen?

– Nei. Vi har ikke satt noen tidsfrist, sier Rugland – som også er æresmedlem i FK og Viking AS største aksjonær.

Reguleringene ligger i bunn videre

Noe av arbeidet ligger likevel i grunn om de får prosjektet til å gå i hop økonomisk etter hvert.

– Vi må ikke omregulere på ny og forholder oss til det som ligger fast nå. Det blir eventuelt innenfor de samme rammene.

Rugland benekter at de høye strømprisene har hatt noen innvirkning på stansen. Jobben med å se på finansiering hadde heller ikke kommet særlig langt.

– Dette handlet om kostnad i forhold til inntektspotensial. Det hang ikke i hop. Vi begynte så smått å se på finansiering, men det falt ikke der.

SR-Bank Arena skulle se noenlunde slik ut etter ombygging. (Viking stadion AS)

Viking har i årevis ønsket å gjøre noe med sørsiden av SR-Bank Arena. Denne delen av stadion er i realiteten kun et tomt skrog med seter, lager og noen kiosker i dag.

En utvidelse ville også kunne gi mer plass til de eksisterende leietakerne i stadionkroppen.

Daglig leder Eirik Bjørnø i Viking sier følgende om beslutningen om å sette bremsene på.

– Jeg tenker at først og fremst har vi fått gjort mye godt arbeid. Nå ligger det en regulering i bunn som har stor verdi for oss. Så kan planene i framtiden tas ut av skuffen om det lar seg gjøre med timing og økonomi. Dette var uansett ikke noen vi hadde budsjettert med nå, sier Bjørnø.

Selv om det ble kommunisert ut som en mulighet sier han at klubben ikke hadde store forhåpninger om særlige inntekter fra et slikt prosjekt på kort sikt.

– Vi har hatt et edruelig forhold til den biten og tenkte nok mer på det som en langsiktig styrking av Viking. Det var ikke noe vi trodde skulle gjøre underverker på kort sikt, avslutter Bjørnø.

FAKTA

SR-Bank Arena (tidligere Viking stadion)

Kapasitet: 15.900

Eier: Viking stadion AS

Byggekostnad: 160 millioner kroner

Åpnet: 1. mai 2004

Arkitekt: Link Signatur AS

Byggherre: Kruse Smith

