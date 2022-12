Forlenger: – Utrolig viktig for Viking

Stavanger — Fysisk trener og medisinsk ansvarlig Halvard Øen Grova har, sammen med resten av det medisinske teamet, forlenget med samarbeidsavtalen med klubben.

Samarbeidet med Øen Grova og hans team har pågått lenge og går nå gjennom Vikingklinikken som de eier sammen med klubben.

– Alt er nå i mål med Vikingklinikken. Halvard og det medisinske teamet blir med videre. Så er det de selv som definerer hvem som er i teamet. Dette blir vel noe sånn som sesong nummer elleve for Halvard, sier daglig leder Eirik Bjørnø i Viking.

Kontinuitet

Han peker på at dette er viktig sett i et kontinuitetsmessig perspektiv.

– Vi har bygget idretts- og fotballspesifikk kompetanse over ti år på området. At vi får beholde kontinuiteten i arbeidet er viktig. Øen Grova og teamet hans er ledende i Norge på det fysiske. Dette er utrolig viktig, men ønske om langsiktighet var også grunnen til at klinikken i sin tid ble startet, sier Bjørnø.

Denne kontrakten løp ut ved årsskiftet.

Jobber med mental trener

Klubben jobber også for tiden med å sikre en løsning rundt mental trening. Her har de hatt med Frank Heggebø i en mindre stilling. Som en del av endringspakken klubben presenterte ved sesongslutt lå de i bunn at de ønsket å styrke denne biten kraftig i 2023.

Kurt Hegre (Espen Iversen)

Dersom ikke Heggebø klarer å få kabalen til å gå opp i forhold til en større stillingsbrøk kommende sesong vil klubben se på å ta inn en mental trener til ved siden av Olympiatoppens mann – som er sterkt ønsket med videre.

Også keepertrener Kurt Hegre har hatt en utgående avtale, men her skal det etter hva RA erfarer være enighet om betingelsene for en forlengelse – selv om kontrakten ikke er formelt signert.

RA omtalte først at veteranen hadde fått et nytt tilbud ved sesongslutt. Hegre er den ansatte med lengst fartstid i Viking. Han begynte først som keepertrener i 1992.

Hegre har ikke besvart vår henvendelse om saken.

Når det kommer til spillere inn i klubben skriver sportssjef Erik Nevland følgende i en SMS:

– Vi jobber på flere fronter, men det er fortsatt ikke noe å melde.

Det er fra før kjent at klubben har kommet med flere bud på Sander Kartum fra Kristiansund.

