Så mange av sponsoravtalene må Viking fornye i 2023

Stavanger — En skulle kanskje tro at markedsfolkene til Viking ble kastet ut ved dørterskelen etter resultatene fra mai til nå, men den opplevelsen sitter ikke klubben med etter at de startet innsalget til kommende sesong da serien ble avsluttet.

– Vi er godt i gang og blir godt mottatt. Det setter vi pris på, sier Moi Nilsen til RA.

Det er rundt 100 avtaler som skal fornyes. Alle de fire-fem største avtalene løper videre. Vi vil alltid miste noen, men så kommer nye til. — Børge Moi Nilsen

– Er du overrasket over det etter den grufulle avslutningen på sesongen?

– Nei. Folk er ikke med bare på bakgrunn av resultatene. Det har vært en kjekk reise etter nedrykket i 2017.

Han er også klar i talen på én ting:

– Jeg er mer redd for strømprisene enn den 11.-plassen på tabellen!

52,5 millioner i 2022

Sponsoravtalene står for den klart største delen av Vikings inntekter totalt. I 2021 var omsetningen til klubbens AS på 124 millioner kroner. Normalt ligger markedsinntektene på rundt 50 millioner kroner. De andre store inntektsdriverne er TV-avtalen, spillersalg og tilskuerinntekter.

Etter nedrykket til klubben steg sponsorinntektene raskt tilbake mot dette nivået igjen, men pandemien bremset nok samtidig mulighetene for å få maksimalt ut av NM-gullet i 2019. Forventningene til 2022 var store og klubben ender ifølge Moi Nilsen på rundt 52,5 millioner.

Han håper at de skal kunne unngå nedgang i 2023. Jobben med å ta inn pengene begynner for alvor etter nyttår.

– Det er fortsatt ikke vedtatt noe budsjett av styret. De må selvsagt bestemme, men vi har ingen planer om å planlegge for noe fall i inntektene, sier Moi Nilsen.

Daglig leder Eirik Bjørnø er den som sitter nærmest på styret som skal vedta budsjettet. Han sier følgende om situasjonen:

– Vi har opplevd en enorm lojalitet og stabilitet blant samarbeidspartnerne de siste årene. Selv gjennom en pandemi. Det er vi takknemlige for. Det er usikre tider. Ingen klarer helt å forutse kjøpekraften verken i bedrifter eller i privatmarkedet. Vi skal være edruelige, men offensive i budsjettering på generelt grunnlag – uten at jeg kan gå i detaljene på et budsjett som ikke er vedtatt.

– Men er det realisme i å nå 52,5 millioner også i 2023?

– Hvis det er en markedsavdeling i landet som kan levere under utfordrende tider er det den vi har i Viking. Vi ser en enorm revansjelyst også blant de. Jeg håper vi skal nærme oss det tallet og at troen på det er der, sier Bjørnø.

Eirik Bjørnø Daglig leder Eirik Bjørnø i Viking (Espen Iversen)

For noen år siden måtte Viking reforhandle over 85 prosent av de eksisterende avtalene. Der er man ikke foran 2023.

– Det er rundt 100 avtaler som skal fornyes. Alle de fire-fem største avtalene løper videre. Vi vil alltid miste noen, men så kommer nye til, sier Børge Moi Nilsen.

– Hvor mange sponsoravtaler har dere totalt?

– Rundt 225, sier Moi Nilsen.

For noen år siden hadde Viking nærmest en slags intern konkurranse med Oilers om å ha landets største sponsornettverk. Dette er nå tonet ned, men salgssjef Moi Nilsen vet ikke om noen som har større nettverk enn Viking.

Mantraet er at dersom man kjenner hverandre så handler man av hverandre.

I prosent er det dermed i overkant av 40 prosent av klubbens markedsavtaler som skal fornyes i år – selv om totalbeløpet er mindre en 40 prosent i kroner med store avtaler som løper videre.

Klubben legger likevel ikke skjul på at det er en stor og viktig jobb som nå skal gjøres i vinter.

Stor økning krever Europa

– Hva skal til for å ta inntektene på marked til det neste nivået? Opp mot 60–70 millioner?

– For at det skal være realistisk må vi nok ut på litt av den reisen Rosenborg gjorde for mange år siden. Vi må være med i Europa regelmessig.

– Så en stor økning avhenger mest av sportslige resultater?

– Det tror jeg. Skal vi øke mye mer krever det nye produkter å selge som kvalifisering og gruppespill.

– Jeg tror det er mye rett i det Børge sier. Du kan ikke bare sette opp noen nye konsepter og vente at folk skal kjøpe det. Den generelle interessen for Viking har vært høy. Nå skal vi se hva som skjer i kjølvannet av et par år med drahjelp fra TV2, men jeg tror nok også at et gruppespill i Europa er nødvendig for å ta det neste steget på marked. Så skal vi huske at Viking i en årrekke har vært blant Norges mest populære sponsorobjekter. Det skal også forvaltes og opprettholdes, sier Eirik Bjørnø.

Klubben prøver likevel alltid å fornye seg litt rundt de markedsavtalene de inngår. Dette skal ikke bare handle om et sete på stadion, en sponsortur og en kjekk tur en gang i året.

– Vi er i ferd med å innføre faglig innhold som en del av avtalene i noe vi kaller «Next Level». Vi begynte litt i det stille med fagsamlinger underveis alt denne sesongen, men det skal utvikles ytterligere i 2023. Dette var noe folk likte, sier Moi Nilsen.

