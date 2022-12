Kan bli motbakkestart: Våger ikke å love julegaver

Stavanger — Viking har de siste ukene forsøkt flere framstøt uten hell på overgangsmarkedet. Mest omtalt har vært forsøket på å kjøpe Sander Kartum fra Kristiansund. Dette har så langt strandet på pris. Spilleren skal ønske seg til Viking, men selgende klubb krever helt andre summer enn hva Viking har vært villige til å legge på bordet. Det skal dreie seg om bud opp mot to millioner fra Viking før det hele bremset opp.

Ifølge Nettavisen skal også Viking ha forsøkt å hente Eric Kitolano fra TIL, men ifølge avisen skal spilleren ha avslått i det tilfellet.

Viking behøver å forsterke seg på flere plasser. En midtspiss er åpenbart, mens klubben også ser etter en midtbanespiller og en venstreback. Høyst sannsynlig er også en høyreving på ønskelisten.

Fansen blir samtidig stadig mer utålmodige i Stavanger. De ser konkurrenter forsterke seg og kunne nylig registrere at RBK nå skal være i ferd med å hente lokale Morten Bjørlo. Både DT, Sandnesposten og Aftenbladet har meldt at Jostein Ekeland, som tidligere var i Vikings søkelys, blir Strømsgodset-spiller. Her har likevel interessen fra Nevland og co. kjølnet etter at Ekeland sa nei til et tilbud fra Viking i sommer.

Løsner det så løsner det. Det kan ta tid, men det kan skje raskt også. Det er enormt vanskelig å gi et godt svar — Erik Nevland

Sportssjef Nevland sliter med å si noe om når Viking vil lande den første 2023-handelen.

– Det er helt umulig å si. Løsner det så løsner det. Det kan ta tid, men det kan skje raskt også. Det er enormt vanskelig å gi et godt svar, sier Nevland til RA.

Omstendigheter

At Viking kanskje sliter mer enn andre i markedet er selvsagt et toegget sverd. Minst. Alle vet at klubben har gjort et par store salg og har penger. Da går kravene på pris opp. Problemene sportslig de siste halve året bidrar også åpenbart til større usikkerhet hos aktuelle spillere.

– Vi er avhengige av at noen sier ja og at noen vil selge, sier Nevland.

Han lover utålmodige sjeler om at det ikke er sånn at de har tatt ferie og ligger på latsiden.

– Vi jobber på spreng med det, men det er mange ting som spiller inn her.

Sportssjefen er samtidig klar på at Viking ikke vil kjøpe noen bare for å roe ned omgivelsene. Skal det overføres kroner noe sted skal det være fordi klubben er sikre på spiller og komfortable med avtalen. At trenerne til RA ved sesongslutt uttalte et sterkt ønske om å ha på plass det meste av troppen til oppstart 9. januar er underordnet. Høyst sannsynlig skjer det heller ikke.

– Det er underordnet i forhold til å få inn rette folk, men vi prøver selvsagt fortsatt å få det til, sier Nevland.

Bjarte Lunde Aarsheim (Matthew Wolfe)

Trener Bjarte Lunde Aarsheim har forståelse for den prioriteringen. Rette spillere er viktigere enn tidspunkt.

– Svaret er helt klart ja. Vi må få inn de rette. Det er mye viktigere enn bare å få inn noen. Optimalt sett vil vi selvsagt sette troppen tidlig for å kunne jobbe med det vi ønsker, men tålmodighet og rette typer er viktigere for oss enn hasteløsninger.

Om en ser resultatene i høst er det uten tvil mye å jobbe med for trenerne i oppkjøringen. Laget skal spille ti kamper og skal på tre treningsleirer til Alicante, Algarve og Marbella. Mange av kampene vil nok gå uten viktige nye brikker. Det innser også Lunde Aarsheim. Han vil likevel ikke la seg stresse.

– Vi er ikke bekymret nå. Det er desember. Om du ringer meg i mars, og situasjonen er den samme, så får du nok et annet svar. Så jobbes det selvsagt hver eneste dag med dette, sier Lunde Aarsheim.

Vinduet styrer

Sportssjefer og agenter RA har snakket med peker også på det samme som Nevland gjør. Alle har god tid nå. Det er for lenge til det norske vinduet stenger i utgangen av mars og de fleste vil selvsagt maksimere muligheter og pris. Derfor går ting tregt.

– Er det ikke slik at det utenlandske markedet kan bedre seg noe når det internasjonale vintervinduet stenger 31. januar – og spillere som håpet på en bedre liga står igjen med Skandinavia som et alternativ?

– Klart det spiller inn mot det internasjonale vinduet. Det kan fort bedre seg etter 31. januar. Vi håper å få noen løsninger på plass så fort som mulig uansett. Får vi det ikke tid raskt så får det ta tiden det tar, sier Nevland.

Sportssjefen forteller at det heller ikke har kommet noen henvendelser på noen av klubbens spillere. Det inkluderer David Brekalo som på slutten av sesongen avslørte i RA at han er åpen for å flytte på seg i vinter. Sloveneren er nå på ferie og Viking har ikke hatt noen ytterligere samtaler med ham om dette. Nevland er klar på at de forholder seg til at han har to år igjen av avtalen. Skal noen kjøpe ham fri vil det koste veldig mange kroner.

Viking har foreløpig ikke tilbud noen av de yngre spillerne utenfor A-stallen i klubben avtaler, men Nevland sier at de nok vil se på å gjøre Edvin Austbø til et fullverdig medlem av A-troppen i 2023. Han har vært tilknyttet stallen mer løst i år.

