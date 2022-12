KBK skal ha kommet med motkrav til Viking

Etter det RA kjenner til skal Viking ha strukket seg mot to millioner kroner i sine innledende bud på spilleren. Denne uken har saken stått helt stille ettersom KBK skal ha kommet med et mer konkret motkrav – som er langt høyere enn hva Viking skal være komfortable med å betale.

Dermed må klubben finne ut om de vil øke sitt bud eller se på andre alternativer. Blant disse finner vi bant annet Naatan Skyttä fra Toulouse – som var på lån i høst.

RA omtalte først Vikings interesse og henvendelse om Kartum tidligere sist uke. Indreløperen hadde to mål og sju assister for laget som rykket ned denne sesongen og har ett år igjen av avtalen med klubben.

Vikings sportssjef Erik Nevland har ikke svart på henvendelsene til RA torsdag.

God til hos KBK

Sportslig leder Eirik Hoseth hos KBK sier følgende til RA om saken:

– Jeg har egentlig ikke noen annen kommentar enn at overgangsvinduet først stenger 31. mars. Det gjelder nok også for andre spillere her. Det er ikke uvanlig at det på et så tidlig stadium kommer noen bud som oppleves lave. Det hadde kanskje vært annerledes om det var et par dager igjen av et vindu.

Hoseth sa forrige uke til RA at klubben måtte ta et valg i forhold til Kartum. Det handler i stor grad om de ønsker å beholde de beste for å kunne gå opp igjen, eller om å få inn nok penger til erstattere.

– Vi prøver å behandle alle henvendelser så proft så mulig og ønsker også å forankre med styret. Det er mange dyktige folk med kompetanse her. Sånne prosesser kan ta tid. Så er spørsmålet alltid der om hva en spiller er verdt. Det er mange interesser å ta hensyn til.

– God dialog

Selv om det nå framstår som om at avstanden mellom klubbene på pris og forlangende er relativt stor peker Hoseth på at partene fortsatt prater.

– Dialogen med Erik Nevland er god, sier han.

Sander Kartum selv har ikke svart på RAs henvendelser om saken, men skal ha et ønske om å gå til Viking. Han skal se på de mørkeblå som et godt alternativ både ut ifra å unngå spill i OBOS-ligaen – og fordi sjansene for spilletid nok er bedre her enn hva de ville vært i en av de aller beste klubbene.

Konfrontert med Kartums ønsker sier Hoseth i KBK følgende:

– Der alltid vanskelig å være spiller i dette. Det er ikke hus eller biler vi handler med, men mennesker. Det gjør alt vanskeligere. Så er det en gang sånn at når spillere skriver kontrakt så er det ikke måte på hva de er verdt. Da forplikter man seg også og det går begge veier, sier Hoseth.

