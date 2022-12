To avslåtte Viking-bud

Mandag skrev RA om Vikings interesse for Sander Kartum. Onsdag meldte Stavanger Aftenblad at de mørkeblå hadde lagt inn bud på Kristiansund-spilleren, mens lokalavisen Tidens Krav meldte at flere klubber i Eliteserien var interesserte i midtbanespillerens tjenester.

Til helgen skal Viking ha fått to bud på Kartum avslått av Kristiansund. Det meldte Nettavisen. De skriver også at det er ventet at klubbene vil fortsette forhandlingene i tiden framover.

27-åringen har kontrakt med Kristiansund ut 2023. Laget fra Møre og Romsdal rykket ned til OBOS-ligaen etter Eliteserien 2022.

