En børs som gir forklaringer

Det er ganske lenge siden Berisha pakket kofferten og dro til Hammarby i Sverige. Etter en god start der har suksessen i målpoeng vært mer varierende.

Hos Viking var den likevel stor før han dro. Et snitt på 6,41 poeng på Vikingbørsen er suverent best i 2022. Med 12 kamper har han også spilt over de ti kampene med tellende karakter som kreves for å bli børsvinner i RA.

At Berisha forsvant forklarer selvsagt mye av motgangen til Viking. Målene hans er én ting. Han kvitterte med åtte nettkjenninger på de tolv kampene og ble klar toppscorer i 2022 med det. Legger du på fire assister lå han med ett målpoeng i snitt per kamp.

Kun fem spillere fikk tellende karakter på Vikingbørsen i mer enn 20 seriekamper i 2022. Det vitner om alt for stor mangel på kontinuitet. — Espen Astor Iversen

Enda mer betydelig er det at godt over 20 sprinter og 90 høyintensitetsløp per kamp forsvant fra Viking. Uten den ekstreme spisskompetansen kunne aldri Viking spille fotball på samme måte med høyt press og mye ballbesittelse. Spillestilen forsvant med ham til Stockholm.

Ser man videre på listen over topp ti på børsen er det også mulig å ane konturene over noen andre statistiske forklaringer på Vikings problematikk – selv om enhver børsvurdering av natur er subjektiv.

Det er verdt å merke seg at nummer to på listen, Zlatko Tripic, kun fikk karakter (krever 60 minutter på banen) i 16 seriekamper i år. Skader, og trenernes prioritering av Europa, er grunnene.

Tripic er en klassespiller. Det sier seg selv at de beste må være på banen mer i fortsettelsen for å levere som lag.

At man skal også være forsiktig med å selge for mange nøkkelspillere samtidig er både Vikingbørsen og tabellen et klart prov på. Dette ble kraftig undervurdert av styret og den sportslige ledelsen i klubben.

Børsvinneren fra 2021, Joe Bell, forsvant før sesongstart. Veton Berisha forsvant etter 12 kamper.

Legger du til Sebastian Sebulonsen, som er nummer tre på årets børs, er det et godt bilde.

Fire av de klart beste spillerne i Viking, da vi gikk inn i 2022, endte totalt med å spille 38 av 120 potensielt karaktergivende kamper. Det sier mye!

Også blant de andre nøkkelspillerne var det altfor tynt med spilletid.

Kun fem spillere fikk tellende karakter på RA børsen i mer enn 20 seriekamper i 2022 (Brekalo, Gunnarsson, Solbakken, Kabran og Bjørshol). Det vitner om altfor stor mangel på kontinuitet i Vikings lag – og sier noe om hvor vanskelig det har vært å skape relasjoner.

2023 krever en helt annen kontinuitet. Både på hvem som er på banen og på hvordan det skal spilles. Tankene om at det er mulig å rullere stort både på spillestil og mannskap har vist seg fullstendig feilslåtte.

Vikingbørsen 2022 (Minimum 10 kamper spilt):

1. Veton Berisha 6,41 (12 kamper)

2. Zlatko Tripic 5,62 (16 kamper)

3. Sebastian Sebulonsen 5,61 (13 kamper)

4. David Brekalo 5,30 (26 kamper)

5. Kristoffer Løkberg 5,21 (19 kamper)

6. Patrik Gunnarsson 5,07 (28 kamper)

7. Viljar Vevatne 4,88 (17 kamper)

8. Gianni Stensness 4,87 (16 kamper)

9. Yann-Erik de Lanlay 4,82 (17 kamper)

10. Markus Solbakken 4,74 (27 kamper)