Vikingbørsen: Slik vurderer vi spillerne etter siste runde

5

Arild Østbø

God redning etter 13 minutter da han måtte ut i full strekk. Bommet litt da han skulle ut for å bokse på den påfølgende corneren. Sjanseløs på Vebjørn Hoffs 1-1-mål etter 59 minutter. God redning fra distanse etter 72 minutter. Solid kamp med tanke på hvor lite han har spilt i år.

7

David Brekalo

Viktig blokkering etter 25 minutter. Gjorde få feil defensivt og dominerte i luften. Fikk mye trykk mot seg også utover i andre omgang da Viking ble presset ultralave. Best hos Viking sammen med Løkberg.

4

Djibril Diop

Rotet litt etter tre minutter sammen med Sandberg da en Odd-angriper fikk stikke gjennom i bakrom på en langpasning. Et par svake pasninger. God sklitakling litt før pause på en bakromspasning. Måtte spille både som en av tre og en av to stoppere i løpet av kampen.

4

Gianni Stensness

Rotet det til etter 41 minutter, men ryddet opp selv. Fikk gult kort for holding etter 50 minutter. Odd-spillerne ville ha ham utvist for siste mann. De kan ha hatt et poeng, men dommer var ikke enig. Etter 57 minutter gled han og meiet ned en motspiller. Resultatet ble et nytt gult kort og – rødt likevel.

5

Herman Haugen

Nære å sette inn 1–0 etter 11 minutter på en stuss etter corner. Frekk liten stikker gjennom til Karlsbakk etter kvarteret. Ut etter 82 minutter.

7

Kristoffer Løkberg

Nydelig gjennombruddspasning til Karlsbakk etter 22 minutter fra kapteinen. Skjøt i blokken da han fikk en strålende mulighet på 16 meter etter 44 minutter. Nest sist på 1–0 da han ble brukt som vegg av de Lanlay. Strålende hockeyblokkering etter 77 minutter. Stor energi og løpskapasitet. Vikings beste.

5

Yann-Erik de Lanlay

Nydelig 1-0-scoring da han rev seg løs og klemte til fra distanse etter 44 minutter. Hadde et par meget farlige balltap, men slapp unna med det. På det jevne utenom målet.

4

Harald Nilsen Tangen

Hadde flere gode øyeblikk før pause og lignet mer på seg selv enn på lenge. Falt mer utover i kampen. Ble kikkende på ballen og mistet sin mann på 1–1. Ut etter 64 minutter.

3

Niklas Sandberg

Slapp et innløp etter tre minutter – hvor Odd kom gjennom til en meget farlig mulighet. Virket ikke helt komfortabel som venstre vingback. Spesielt ikke da Viking lå såpass dypt. Odd letter ofte etter mellomrommet mellom ham og Diop.

4

Kevin Kabran

Brukbar i starten, men datt i stor grad ut av kampen etter hvert. Fikk en meget god sjanse på en overgang etter 80 minutter og skjøt på direkte. Dessverre var skuddet for mye rett på keeper. Måtte ned som back etter utvisningen. Solid nok der.

5

Daniel Karlsbakk

Skudd like over etter kvarteret fra litt skrått hold. Var frisk i starten og virket å trives langt bedre med å spille for et mer dyptliggende Viking hvor han fikk bakrom. La seg plutselig ned, uten synlig kontakt med noen i forkant, og måtte gi seg etter 37 minutter.

Innbyttere:

2

Sander Svendsen

Inn etter 37 minutter for Karlsbakk. Fikk svært lite til. Ut igjen etter 82 minutter.

Rolf Daniel Vikstøl

Inn for Sandberg etter 64 minutter. For kort tid til å få karakter. Solid avslutning. Trygg bakover og tøff i duellene.

Zlatko Tripic

Inn for Harald Nilsen Tangen etter 64 minutter. For kort tid til å få karakter. Fikk raskt et gult kort for en form for brytegrep. Der var han faktisk heldig som ikke fikk rødt direkte.

Mai Traore

Inn for Svendsen etter 82 minutter. For kort tid til å få karakter. Fikk ikke markert seg.

Edvin Austbø

Inn for Herman Haugen etter 82 minutter. For kort tid til å få karakter. Fikk ikke markert seg.

