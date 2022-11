Hvem skal kåres til Årets Viking?

Siden 1972 har RA-leserne kåret «Årets Viking». For å ha muligheten til å vinne det høyt verdsatte kruset må vedkommende ha vært på banen i en tredjedel av de obligatoriske kampene – og fortsatt være i klubben når avstemningen pågår.

Avstemningen er nå kun digital og du kan stemme nederst i denne saken. Det er åpent for å stemme til og med 13. november – altså ut sesongen.

Dette er de fem kandidatene vi har plukket ut i år:

1. Kristoffer Løkberg

Har hatt sine utfordringer denne sesongen både i form av mindre spilletid og et rødt kort som kostet mot FK Haugesund. Vi mener likevel at Løkberg fortjener en plass blant kandidatene. Innsatsen kan du aldri ta trønderen på. Han løper utrettelig. Ingen kan heller ta ham på at han ikke bryr seg. Løkberg mener mye, han stiller opp og han bruker masse av energien sin på å gjøre medspillerne bedre på banen. Både i form av snakketøy, men også med å ta mange av de tunge løpene. Spesielt i mange av kampene i motgang i år er det veteranen som har stått mest fram. Står med 21 seriekamper i år hvor 18 er fra start. Fire mål og én assister er leveransen på målpoeng.

2. Maï Traore

Elsket av fansen og med rette. Til tross for skader og manglende tillit har spissen levert varene når han får sjansen. Roses veldig for måten han håndterer det på og væremåten i garderoben. Som superinnbytter er han også ekstremt effektiv. Totalt har han fått spille 22 seriekamper i år, men kun tre er fra start. På 457 spilleminutter står han med fem mål og tre målgivende. Det er ellevilt bra. Har også levert i Europa og NM.

Maï Traore jubler etter mål mot Jerv 16. mai. (Carina Johansen/NTB)

3. David Brekalo

Var bautaen i forsvaret i starten av sesongen. I siste del av sesongen har han vært involvert i langt flere tvilsomme baklengsmål. Det er samtidig også et resultat av et kollektiv som ikke har fungert. Ble av mange sett på som seriens beste stopper i sommer – og stappet Erling Braut Haaland i lommen på Ullevaal da Slovenia frustrerte Norge. 25 kamper fra start og to seriemål i år.

[ Jensen om vinnermålet: - Sesongen vår oppsummert ]

4. Zlatko Tripic

Viste seg fra sin aller beste side i starten av sesongen. Da var han ofte spilleren som avgjorde kampene. En lengre periode ute med skade satte ham tilbake, men har vært tilbake for fullt i høst. Til tross for at han ofte har blitt benyttet andre steder enn venstre ving har det ofte vært kapteinen som har stått bak det offensive Viking har kommet med. Det ble spesielt merkbart etter at Veton Berisha ble solgt. Fem mål og fire assister på kun 14 starter i Eliteserien er solid. Med innhopp står han med 19 seriekamper totalt. To mål og to målgivende på seks kamper i Europa forteller også mye om kvaliteten.

5. Patrik Gunnarsson

Viking har lekket inn altfor mange mål i år, men det er neppe den islandske keeperens skyld. Har tatt steg i løpet av sesongen. Selv om han har hatt sine blemmer har han likevel reddet mer enn man kan vente i lange perioder. Har startet samtlige seriekamper utenom én. Spilte også alt i Europa – hvor strafferedningen mot Sligo var et høydepunkt.

[ I denne posisjonen vurderer Viking slankekur ]

Disse kan du stemme på i kåringen Årets Viking. (Grafikk Haldis Iren Johnsen/alle foto: NTB)

---

FAKTA

Tidligere vinnere Årets Viking:

Årets Viking

2021: Joe Bell

2020: Henrik Heggheim

2019: Zlatko Tripic

2018: Tommy Høiland

2017: Julian Ryerson

2016: André Danielsen

2015: Samuel Adegbenro

Årets spiller (2012–2014)

2014: Vidar Nisja

2013: Rune A. Jarstein

2012: Rune A. Jarstein

Årets Viking (2011–1990)

2011: Yann-Erik de Lanlay

2010: Håkon Skogseid

2009: Birkir Bjarnason

2008: Thomas Pereira

2007: Uwe Rösler

2006: Henry Hinna

2005: Egil Østenstad

2004: Frode Olsen

2003: Brede Hangeland

2002: Brede Hangeland

2001: Hannu Tihinen

2000: Hannu Tihinen

1999: Magnus Svensson

1998: Magnus Svensson

1997: Thomas Myhre

1996: Lars Gaute Bø

1995: Gunnar Aase

1994: Thomas Myhre

1993: Thomas Myhre

1992: Roger Nilsen

1991: Roger Nilsen

1990: Roger Nilsen

Årets spiller (1972–1989)

1989: Alf Kåre Tveit

1988: Alf Kåre Tveit

1987: Lars Gaute Bø

1986: Lars Gaute Bø

1985: Svein Fjælberg

1984: Erik Thorstvedt

1983: Svein Fjælberg

1982: Bjarne Berntsen

1981: Bjarne Berntsen

1980: Dennis Burnett

1979: Arne L. Økland

1978: Isak A. Refvik

1977: Isak A. Refvik

1976: Svein Kvia

1975: Gabriel Høyland

1974: Erik Johannessen

1973: Erik Johannessen

1972: Johannes Vold

Kåringen het Årets spiller da spillere fra Bryne/Haugesund kunne vinne fram til 1989 og da Sandnes Ulf nylig var i Tippeligaen.

---