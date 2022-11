På dette feltet trenger Viking ekstern hjelp

Det som overrasket mest i Bodø søndag, slik stoda har vært over tid, var at Viking knallet inn fire mål. At det renner inn bakover bør ikke sjokkere noen. 53 i sekken i serien etter 29 runder er ikke langt fra det dobbelte av hva ambisjonsnivået til klubben krever at det bør være.

I år startet det egentlig bra med seks baklengs på de åtte første. Det så solid ut. Så ble bunnen dratt fullstendig ut med 47 mål i trynet på de neste 21 kampene.

Tallene er en trend man har sett over flere sesonger. Det er ikke tilfeldig, men et resultat av hvor man konsentrerer kreftene på feltet.

47 baklengs i 2021 er et unormalt høyt tall for et lag som tar medalje. Da ble Viking reddet av 60 scoringer og flere offensivt hete enkeltspillere. 2020 ga 52 baller å hente ut av nettet.

Noe mer solide 42 var fasit i 2019. Da ble denne biten også vektlagt mer som nyopprykket lag.

Når en slik trend har fått satt seg, over så mange sesonger, er det ikke tilfeldig. Spesielt når trenerne har fått håndplukke forsvarere og keeper, med de individuelle kvalitetene som skal passe til spillestilen, må man forvente mer.

Vi er for lengst passert tidspunktet hvor de kan frikjennes fordi dette ikke er «trenernes lag». Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim må ta grep umiddelbart om de tenker å drive på med dette videre. Grepene må nok også være litt mer av den radikale sorten.

Hvis ikke de får skikk på det hjelper det ikke at de er to fantastisk fine typer og lokale gutter. Da vil resultatene felle dem. Slik fungerer toppfotballen i praksis.

Utfordringen til Viking defensivt er, sånn jeg ser det, todelt. Laget ønsker å dominere og de ønsker å presse høyt. Da ender man veldig ofte med å stå mann mot mann. Du skal ha svært hurtige og gode forsvarere for å kunne gjøre det effektivt. Sjansene lag med denne spillestilen får mot seg er ofte veldig store. Gjerne alene med keeper. Når det glipper får det enorme konsekvenser. Langt større enn når man forsvarer seg noe dypere og kollektivt. I et blodtrimmet og fungerende soneforsvar.

[ Jensen om baklengsmålet: - Sesongen vår oppsummert ]

De aller beste lagene i Europa, med de aller beste enkeltspillerne, kommer gjerne unna med å stå mann mot mann. Så er det langt vanskeligere når du ikke har den tilgangen. Da handler forsvarsspill, som angrepsspill, om relasjoner, øvelse og avtaler.

Hvis ikke de får skikk på det hjelper det ikke at de er to fantastisk fine typer og lokale gutter. Da vil resultatene felle dem. Slik fungerer toppfotballen i praksis. — Espen Astor Iversen

Jeg er hellig overbevist av at Petter Thoresens gamle mantra om at «sammen er vi sterke» gjelder også i fotball. Begge veier.

Viking kunne fint spilt 4-3-3 i høst, lagt seg dypere i banen, og valgt en annen og mer kynisk tilnærming. Også uten en spiss med ekstreme kvaliteter i press à la Berisha er det nærliggende å tro det kunne bli flere poeng. Inngangen har tidvis vært naiv og småromantisk.

Fasit er at det ikke har lykkes. Da må nesten vi rundt konkludere med at trenerkollegiet i Viking kanskje ikke er flinke nok til å skru sammen ønsket spillestil med den defensive biten av fotballen.

Da behøves det hjelp. Noen som kan det til fingerspissene bør inn. Her er det alternativer. Man har muligheten til å skifte assistenttrener i vinter, men det er også mulig å hente inn en ekstern konsulent.

I så fall behøver man ikke gå over bekken etter vann. En av Morten Jensens beste kompiser heter Brede Hangeland. Han kan det meste om hvordan et lag skal forenkle spillet og sone som et kollektiv. Eller hva med å gå rett til fotballprofessor Egil Olsen for direkte kunnskap om temaet?

Det som er sikkert er at Viking ikke kan forvente å finne en ny Veton Berisha i vinter.

At laget skal komme seg opp på 60 til 80 scorede mål over natten er utopisk.

Da må grepene komme andre steder – selv om det går ut over bildet trenerne har i hodene om hvordan den perfekte og dominerende fotballen deres ser ut.

Det hele må handle om vi. Et kollektiv. Både offensivt og defensivt.

Å stadig skylde baklengsmål på personlige feil og enkeltspillere blir enkelt og billig. Det er ansvarsfraskrivelse av verste sort i det som er en lagsport.

Trenerne i Viking må gi spillerne forutsetninger for å kunne forsvare seg skikkelig som et lag.

Det håper jeg står aller øverst på listen i vinter i Jåttåvågen. Uansett hvem som kommer inn og hvordan teamet rundt blir seende ut.

[ Sjekk Vikingbørsen etter tapet i Bodø ]