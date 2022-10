Har de mistet garderoben?

Etter tapet mot Molde meldte David Brekalo til RA at han ikke vil si nei til å flytte på seg i vinter om muligheten kommer. Det føyer seg inn i rekken med Veton Berisha og Joe Bell når også den tredje «signaturspilleren» gir det signalet. Samtidig tyder lite av det som har skjedd på banen over tid på at spillerne unisont kjøper planene til trenerne. Flere har faktisk også ganske åpent vært kritiske til alle endringene deres i løpet av sesongen.

Tillit og tro til sjefene dine er selvsagt et følsomt tema. Fotballspillere sier sjeldent rett ut at de ikke mer tror på ideene til egen arbeidsleder. Det kan de ikke om de vil spille. Hva de egentlig tenker er ofte det stikk motsatte av hva de sier. Spesielt i resultatmessige kriser.

Det er nettopp her topplederne i klubben nå har et ansvar for å komme til bunns i sannheten. De innerste tankene. Det er helt avgjørende at tro og tillit er til stede. Det kan godt være den fortsatt er det. Er den ikke må man som regel se på et trenerskifte. Hvis ikke må Viking bytte ut veldig store deler av troppen samtidig.

Om tilliten til trenerne skulle være tynnslitt er det faktisk forståelig. Det på tross av at de tidvis har fått utdelt svarteper både av egen klubb og fru Fortuna i år. Det er altfor mange logiske brister i hva de sier og hva de gjør. Formasjonsrot og samhandling er en åpenbar inngang. Hvorfor skal Viking bruke tid på å spille 3-5-2 nå – all den tid trenerne har gitt beskjed om at utgangspunktet i 2023 er 4-3-3? Hvorfor må Zlatko Tripic bruke kreftene på 80 meters defensive returløp som venstre vingback og ikke i ankomstfasen som ving? Hvorfor spiller Kevin Kabran spiss – i stedet for å slippe til en mann med masse rolleerfaring i fotballsmarte Fredrik Torsteinbø, eller eventuelt en av ungdommene?

Du kan videre dra det rett vekk fra formasjon og inn på spillestil og inngang. Da trenerne i Viking tok over var de tydelige på at laget måtte «dominere mer med ball» for å nå toppen. Overgangsfotballen de rykket opp med var ikke god nok for toppen av norsk eliteserie. Har ikke søndagens motstander Molde bevist at det er en sannhet med modifikasjoner – via overgangsfotball på høyoktan, poengrekord og seriegull?

Akkurat nå er det for mye som skurrer i Viking til at man kan tro at dette skal snu av seg selv bare med et par nye fjes og en ferie.

Man må til bunns i hva som egentlig skjer umiddelbart. Resultatene over tid krever det.

